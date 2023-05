Znane prijave za srednje šole, tudi letos omejitve vpisa

Za vpis v srednje šole za šolsko leto 2023/2024 se je prijavilo 22.870 kandidatov. Končni datum za prenos je bil 24. april, izkoristilo ga je 1.963 kandidatov, so sporočili z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Prvotno število razpisanih mest (25.560) za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto 2023/2024 se je malenkost spremenilo, saj so do roka za prenos prijav na nekaterih programih obseg razpisanih mest zmanjšali. Na nekaterih izobraževalnih programih se je namreč sprva prijavilo zelo malo kandidatov ali celo nihče. Po roku za prenos prijav so v mesecu maju na nekaterih programih, kjer je interes za vpis večji in imajo šole še na voljo prostorske in kadrovske zmogljivosti, obseg mest zaradi večjega števila prijavljenih povečali (za 534 mest), tako je sedaj na voljo 25.428 razpisanih mest.

Poleg navedenega števila dodatno razpisanih mest so na nekaterih izobraževalnih programih soglašali s predlogi šol, da v okviru obstoječega obsega razpisanih oddelkov sprejmejo več prijavljenih kandidatov, kot je razpisanih mest, predvidenih za novince.

Tudi letos omejitev vpisa

Kot so še sporočili z ministrstva, se tudi letos omejitvam vpisa ni bilo mogoče izogniti. Vpis bo omejen na 70 šolah (lani 51). Kljub daljšemu seznamu šol z omejitvami večina teh šol, ki bodo vpis omejile, nima posebnih presežkov prijavljenih. Na večini šol in programov, kjer bo omejitev vpisa, se presežek prijavljenih giblje od 2 do 5 kandidatov več, kot je razpisanih mest.