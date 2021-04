Policija razkrila: Poleg lobanje v peči našli več predmetov

Konec februarja je Slovence vznemirila novica, da so v zapuščeni krušni peči našli lobanjo, ki naj bi pripadala otroku. Odkril jo je Novomeščan pri podiranju stare peči v železničarskem bloku. Danes je ugotovitve kriminalistične preiskave na novinarski konferenci predstavil, vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto.Analiza je pokazala, da je lobanja pripadala ženski, stari od 30 do 50 let. Pred tem je bila lobanja zakopana od 70 do 80 let v zemlji in v peči naj bi bila še okoli 25 let. Ženska naj bi umrla med dvema svetovnima vojnama. V tem stanovanju je v preteklosti sicer živela oseba, ki se je ljubiteljsko ukvarjala z zbiranjem starih predmetov, zato je mogoče, da je to lobanjo oseba prinesla iz Novega mesta v stanovanje kot zbirateljski predmet. Predvidevajo, da je bila lobanja najdena med letoma 1991 in 1995 nekje v okolici Novega mesta.Ta zbiratelj je leta 2017 umrl star 41 let zaradi zdravstvenih težav in ima še živeče sorodnike, je potrdila DNK-analiza.Na lobanji niso odkrili znakov nasilja. V peči, ki je bilo nekakšno skrivališče, je bilo ob lobanji še več zbirateljskih predmetov. Novomeški kriminalisti so ugotovili, da je lastnik lobanjo našel v prekatu kaminske peči, poleg lobanje pa bili tudi še nekateri drugi predmeti – naboji različnih kalibrov, cigaretni ogorki, zvitki straniščnega papirja papirja in škatlice cigaret.