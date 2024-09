Znane podrobnosti akcije »Ponovno se išče progasti gož«: nad odzivom so navdušeni

Progasti gož velja za največjo nestrupeno kačo v Sloveniji. Da bi jo čim bolje spoznali in raziskali tega redkega in ogroženega plazilca so raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo zagnali akcijo ljubiteljske znanosti »Ponovno se išče progasti gož« in prišlo do novih spoznanj. Progasti gož ima sicer najboljše pogoje za življenje v Slovenski Istri, velik odziv na akcijo pa je pokazal, da ljudje spoštujejo kače in jih iz leta v leto bolje poznajo.



V sporočilu za javnost so zapisali, da so v prvi akciji prejeli 20 odzivov, letos pa so prejeli kar 50 odzivov opažanj različnih kač iz vse Sloveniji. Med njimi pa je bilo prav tako pet opažanj progastega goža, zabeleženih v Slovenski Istri. S tega območja Nature 2000 je večina novih podatkov o progastih gožih z novih lokacij v primerjavi s prvo akcijo iz leta 2020. Velik odziv na akcijo kaže, da ljudje radi opazujemo naravo in njene prebivalce ter spoštujemo njihov življenjski prostor.

Vsi plazilci sodijo med zavarovane vrste

»Progasti gož je velik, a plašen plazilec, zato smo za pomoč pri opažanjih prosili prebivalce in obiskovalce Slovenske Istre. Že pred štirimi leti nas je pozitivno presenetil veliki odziv, saj do takrat nismo imeli veliko podatkov o njegovem pojavljanju. Letošnji odziv je bil še večji in med vsemi fotografijami in video posnetki smo določili pet progastih gožev v Sloveniji. Veseli nas, da akcije ljubiteljske znanosti prispevajo k boljšemu poznavanju in spoštovanju teh živali med ljudmi,« je dejala Alenka Žunič Kosi, raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za biologijo.



Progasti gož je največja in nestrupena kača, ki živi na območju Slovenije. Je tudi dober plezalec in plavalec, zanj je tudi značilno, da je relativno počasen. V sporočilu za javnost so zapisali še, da je za ljudi koristen, ker na naraven način pomaga uravnavati populacijo škodljivcev in pomaga pri zatiranju malih glodalcev (voluharic, miši), mlajši progasti goži pa plenijo tudi žuželke. »Lahko si ga le želimo za soseda, saj je nestrupen in koristen prebivalec naših vrtov. Je izjemno plašen, zato ga ljudje le redko opazimo. V Sloveniji živi 22 vrst plazilcev, od tega je 11 vrst kač. Vsi plazilci sodijo med zavarovane vrste. Med njimi je eden tistih z rdečega seznama ogroženih vrst tudi progasti gož,« še dodajajo v sporočilu za javnost v zavodu Štirna.