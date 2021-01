Izpolnjeni pogoji za prehod iz črne v rdečo fazo: cepljena dva odstotka Slovencev (VIDEO)

Morebitno sproščanje prihodnji teden?

Testiranje v Ljubljani. FOTO: Jure Eržen, Delo

Cepljenje poteka, cepiva je malo

Stranski učinki cepljenja

V torek so v 11.308 testih potrdili 1698 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 26 oseb s covidom 19, hospitaliziranih je 1178 covidnih bolnikov. Po poročanju sledilnika covida 19 so opravili 5384 PCR-testov, okužbo s koronavirusom pa potrdili pri 1396 ljudeh, kar je 25,9 odstotka. S hitrimi testi so testirali 5924, pozitivna sta bila 302 (5,1 odstotka).Vlada bo na današnji redni tedenski seji, namenjeni epidemiji, odločala o tem, katere ukrepe bo podaljšala . Ker se epidemiološka slika v državi izboljšuje, bi lahko kakšen ukrep tudi sprostila, a po torkovih besedah premierjadrastičnega sproščanja še ni pričakovati. Na tiskovni konferenci o aktualnem stanju glede bolezni danes sodelujeta predstojnik OE NIJZ Mariborin nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz NIJZVladna govorkaje za začetek spregovorila o zanesljivosti hitrih testov. Kot je povedala, hitri testi ne predstavljajo nadomestila za PCR-teste in ga tudi nikoli ne bodo. Gre samo za enega od korakov pri preprečevanju širjenja virusa. Današnji podatki kažejo, da so na državni ravni izpolnjeni podatki za prehod iz t. i. črne v rdečo fazo. Sedemdnevno število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev Slovenije po statističnih regijah:Izstopajo še Slovenska Bistrica (27 okužb), Tržič in Velenje 16, Žalec 23. Ljubljana 186, Maribor 66.Kot je povedal Simonovič, se število umrlih zmanjšuje tudi med oskrbovanci domov starejših. V nekaterih regijah je trend zelo optimističen in bi lahko prišlo do premika med posameznimi fazami. Med njimi je podravska regija. V njej je bilo do danes potrjeno več kot 23.000 okužb, največ v sredini oktobra. Od začetka decembra opažajo počasen upad novih primerov okužbe. Znotraj podravske regije so tudi 'slabe' občine. Urbana središča so zelo uspešna, okužb je vedno manj. Največ okužb je znotraj družin, na drugem mestu so delovna mesta, na tretjem mestu pa okužbe na zasebnih druženjih.Eden od razlogov za upad okužb v domovih ua starejše je po njegovem cepljenje. Pripravljeni smo na čas, ko bodo v Slovenijo prispele večje količine cepiva. Pripravljajo se mobilne enote. Na vprašanje o odpiranju šol in vrtcev je dejal, da je o tem treba skrbno razmisliti, ker da je to ena od dejavnosti, ki jo je treba čim kasneje zapreti in čim prej odpreti. Vsako odpiranje dejavnosti povzroča večjo nevarnost prenosa okužb. Če govorimo o odpiranju vrtcev in šol, otroci pomenijo manjše tveganje za prenos okužb po doslej znanih raziskavah. V primeru odprtja so vsi ravnatelji dobro pripravljeni na ukrepe, s katerimi bi zmanjšali možnost prenosa okužb.Cepljenje v Sloveniji poteka, cepiva pa ni neomejeno. Ta teden smo prejeli manj odmerkov, kot je bilo pričakovano. Kot je povedala Vitkova, je zelo pomembno, da se upošteva določen vrstni red zaradi razbremenitve zdravstvenega sistema. Ta teden je bilo zaradi širjenja proizvodnje v Pfizerju dobavljeno manj odmerkov. V tem in naslednjem tednu bo prišlo 92 % naročenih količin.Podatki o cepljenih osebah: 41.000 tisoč oseb je bilo cepljenih s cepivom Pfizerja, 600 odmerkov pa je bilo razdeljeno od proizvajalca Moderna. Na NIJZ spremljajo izvajanje cepljenja proti covidu 19 na podlagi podatkov o opravljenih cepljenjih, ki jih izvajalci cepljenja posredujejo v elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju (eRCO). Cepljenih je že 36 odstotkov zdravstvenih delavcev. Zabeleženi so bili trije resni neželeni učinki, dve osebi sta umrli, ena oseba pa je bila hospitalizirana. V nekaj urah po cepljenju je oseba omedlela, vendar je bilo stanje hitro stabilno.V zadnjih dneh je število okužb upadalo, zaradi česar bi lahko po načrtu sproščanja, ki ga je določila vlada, iz črne faze prešli v rdečo, ko je že mogoče začeti sproščati nekatere ukrepe.