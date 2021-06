Znane nove številke, na zeleni seznam le del Slovenije?

V sredo je bilo 2146 PCR-testov, pozitivnih pa 43 oziroma dva odstotka. Zaradi covida 19 je umrla še ena oseba. Opravili so tudi 30.629 hitrih testov. Povprečje novih primerov okužbe zadnjih sedem dni se je spustilo na 54, 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev pa je padla na 50.Danes popoldne bo Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) objavil novi epidemiološki zemljevid držav, ob tem pa se postavlja vprašanje, ali bo Slovenija ali pa vsaj del države obarvan zeleno. Slovenija je razdeljena v zahodno in vzhodno regijo. Kot je pojasnil, sodelavec sledilnika covida 19, ECDC za izračun vzame torkove podatke, takrat pa je bila po njihovih podatkih samo primorsko-notranjska regija čez kriterij 75 na 100.000 prebivalcev (če je hitrih testov manj kot en odstotek).