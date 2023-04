Znane nove podrobnosti huje poškodovane domačinke: kamen ji je razbil čelado (VIDEO)

Na dopoldanski novinarski konferenci je širša ekipa pojasnila vse postopke reševanja v jamarski nesreči v Vranjedolski jami pri Dolenji vasi pri Cerknici. Med drugim sta spregovorila vodja intervencije Luka Zalokar in poveljnik civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk.

Z miniranjem želijo priti čimprej do poškodovanke. V devetih urah so že večkrat minirali, saj vrtanje ni predvideno. Stopnjasto brezno je polno ožin, ki jih morajo pred varnim prenosom ponesrečenke razširiti. Ekipa za širjenje ožin jamarskih reševalcev je na delu vse od druge ure zjutraj. Ponesrečenka je 100 metrov globoko v jami. Ta je izjemno ozka in je predelna jama.

V Akciji sodeluje več kot 50 jamarskih reševalcev. FOTO: Mateja Mazgan Senegačnik

Zalokar je pojasnil, da so doslej že razstrelili prehode od 100 do 30 metrov globine, ekipa se zdaj nahaja v zadnjem delu jame, širjenje ožin naj bi trajalo še dve do tri ure. Ko bodo prehodi očiščeni, bo aktivirana druga ekipa, ki bo poškodovanko potegnila iz jame.

Reševanje naj bi trajalo približno še tri ure.

Jamarka je nezavestna, vendar stabilna in odzivna na dražljaje, pri njej je medicinska ekipa in spremlja njeno stanje.

Do nesreče je prišlo, ko ji je velik kamen padel na glavo, razbil čelado, jamarka pa se je zgrudila na tla.

»Prišlo do krušenja kamenja. Gospa je s hujšo poškodbo, a zahvaljujoč Jamarski zvezi Slovenije je to reševanje lahko lep zgled za vso EU. Jama je izredno ozka in je predelna jama, kar pomeni izziv za reševalce, a smo v prvih dveh urah bili na mestu z logistično podporo in v treh urah pri poškodovanki z zdravstveno podporo,« so dejali na novinarski konferenci in dodali, da gre pri reševanju za »delo herojev«.