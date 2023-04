Znane nove cene goriv: preverite, kdo bo plačal več

Po dveh tednih se znova spreminjajo cene goriv izven avtocest in hitrih cest. Vlada je na dopisni seji sprejela, da se bo cena 95-oktanskega bencina nekoliko zvišala, cena za liter dizla pa se bo znižala. Bencin bo od polnoči stal 1,416 evra za liter, za dizel pa bo treba odšteti 1,441 evra za liter dizelskega goriva in 1,033 evra za liter kurilnega olja.

Na bencinskih servisih izven avtocestnega križa bo v novem 14-dnevnem obdobju 50-ih litrih plačati 70,8 evra. »Če ne bi regulirali cen NMB 95 in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,502 evra na liter. Potrošnik bi za 50 litrov plačal 75,1 evrov, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju NMB 95 potrošnik privarčuje 4,3 evra,« so zapisali po seji vlade. Za 50 litrov dizla bo treba odšteti znese 72,05 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi morali potrošniki plačati 4,35 evra več.