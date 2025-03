Znane bodo podrobnosti Golobove pokojninske reforme, Rupar že benti: Ne sme biti sprejeta, gre za življenje!

Socialni partnerji bodo danes ob 14. uri podpisali dogovor o predlagani pokojninski noveli, ki jo je pripravila pogajalska skupina Ekonomsko-socialnega sveta.

Premier Golob že potrdil, da je vlada predlagala t. i. zimski dodatek oz. božičnico za vse upokojence.

Navzoč bo tudi predsednik vlade Robert Golob in po podpisu dogovora bo predlog usklajenih sprememb, o katerih do zdaj niso obveščali javnosti, predstavljen tudi slovenski javnosti. Premier Golob je sicer v nedeljo na posnetku na družbenem omrežju Facebook potrdil, da je vlada predlagala t. i. zimski dodatek oz. božičnico za vse upokojence. Znašala bo med 150 in 250 evrov.

Rupar ostro proti reformi: Ne sme biti sprejeta, gre za življenje!

No, še pred podpisom dogovora o predlagani pokojninski reformi, se je oglasil razvpiti borec za pavice upokojencev in predsednik stranke Glas upokojencev.

Po neuradnih informacijah, ki jih je pridobila STA, naj bi se zahtevana upokojitvena starost postopno od leta 2028 podaljševala s 60 na 62 let za tiste s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa oz. s 65 na 67 let za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe. Obdobje za izračun pokojninske osnove naj bi se od leta 2028 podaljševalo, od leta 2035 naprej pa naj bi vključevalo 40 let zavarovanja, pri čemer bi pet najmanj ugodnih let za zavarovanca izločili. Odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe naj bi se z zdajšnjih 63,5 odstotka od leta 2028 naprej postopno zviševal, od leta 2035 naprej pa znašal 70 odstotkov. Pri usklajevanju pokojnin naj bi medtem vse bolj upoštevali rast cen življenjskih potrebščin in vse manj rast plač.

Pavel Rupar je tako na omrežju X zarobantil: »Pokojninska reforma, ki je nihče ni videl v celoti, brez sodelovanja širše javnosti, mladih, ki jih bo zagotovo prizadela, zaposlenih, kmetov, trenutno upokojrnih, skratka vseh, ne sme biti sprejeta ob koncu mandata nore vlade, ker gre za življenje!«