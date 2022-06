Znana usoda stranke Alenke Bratušek, tako so se odločili člani

Na dopisnem kongresu Stranke Alenke Bratušek, ki je potekal od 13. do 15. junija 2022, so članice in člani odločali o predlogu sveta stranke, da se SAB pripoji k stranki Gibanje Svoboda. S 539 glasovi za, z 39 glasovi proti, 10 vzdržanimi in 1 neveljavno glasovnico je kongres podprl predlog sveta, da se priključijo Gibanju Svoboda.

Kongres je bil sklepčen, sodelovalo je 589 članic in članov stranke. Odločitev o združitvi je podprlo 91,5 odstotka članic in članov, ki so se kongresa udeležili.

»S to odločitvijo najvišjega organa stranke SAB bo stranka SAB prenehala obstajati, člani pa bodo svoje delo nadaljevali v pravni naslednici, to je Gibanje Svoboda,« so sporočili iz stranke.