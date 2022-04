Znana usoda Luke Mesca

Svet stranke Levice ni sprejel odstopa koordinatorja Levice Luke Mesca. Kot poroča 24ur mu na člani sveta na glasovanju, ki je potekalo na daljavo, ni izglasovalo nezaupnice. To pomeni, da sprememb v vodstvu stranke kot kaže ne bo. Mesec je svoj odstop ponudil po nedeljskih parlamentarnih volitvah, kjer je stranka dobila zgolj 4,39 odstotka glasov. Ker je bil rezultat pod pričakovanji je Mesec že v nedeljo ponudil svoj odstop.

Stranka Levica je na letošnjih volitvah prejela precej manj kot na volitvah leta 2018. Takrat so si z 9,3 odstotki glasov zagotovili devet poslanskih mandatov, tokrat pa le pet mandatov. Mesec je pred volitvami napovedoval, da si želijo rezultat izboljšati, zato je bil nedeljski rezultat šok za Levico.

O Meščevem odstopu je glasovalo 12 članov izvršnega obora, med katerimi so tudi koordinator stranke in njegov namestnik oz. namestnica, generalni sekretar stranke, vodja poslanske skupine in sekretar poslanske skupine.

Levica je torej zdaj pripravljena na koalicijska pogajanja z zmagovalcem volitev Robertom Golobom in stranko SD. V stranki so namreč želeli pred začetkom pogajanj vedeti, ali še uživajo zaupanje članov stranke. Mesec in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob sta v ponedeljek že opravila pogovor, Golob pa, kot je dejal sam, ne pričakuje, da bi dogajanje v Levici vplivalo na časovnico koalicijskih pogajanj. Formalni pogovori o sestavi nove vlade bodo sicer stekli prihodnji teden.

Po nekaterih informacijah naj bi Levici v Golobovi vladi pripadla tri ministrstva. Med njimi se omenja ministrstvo za okolje in prostor, ki si ga želi tudi Golobova stranka, zato je malo verjetno, da bo pripadlo Levici, pa tudi ministrstva za delo, za kulturo in šolstvo. Na vrh katerega od teh bi se lahko povzpel Mesec, še ni jasno.