Znana usoda Alenke Bratušek po izgubljenih volitvah

Stranka Alenke Bratušek (SAB) je poleg Liste Marjana Šarca največja osmoljenka letošnjih parlamentarnih volitev. Prejela je 2,6 odstotka glasov volivcev.

Izvršni odbor stranke SAB je opravil široko razpravo o poteku volilne kampanje, strategiji in delu volilnega štaba. V analizi so se člani strinjali, da je stranka SAB izbrala pravo strategijo nenapadanja opozicijskih strank in Gibanja Svobode z enim skupnim ciljem – zamenjavo obstoječe vlade. Prav tako so se strinjali, da so bili nastopi in soočenja predsednice na televiziji izjemno dobri in v skladu s pričakovanji.

Kot so še zapisali v stranki, glavni razlog, da se stranki ni uspelo uvrstiti v državni zbor, člani vidijo v polarizaciji med največjima rivaloma, ki sta povzročila taktično glasovanje in odtekanje glasov manjših strank h glavnima tekmecema za zmago.

Po njihovem mnenju je bila predvolilna kampanja dobro izpeljana, tudi kandidatke in kandidati na terenu so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi čim več volivk in volivcev glasovalo za stranko SAB.