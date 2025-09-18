Znana slovenska veleblagovnica spet odprla svoja vrata

Nama, prva in najstarejša slovenska samopostrežna veleblagovnica, je svoja vrata prvič odprla takoj po vojni, leta 1946. Sprva je bila del verige trgovin s sedežem v Beogradu, pozneje pa samostojna trgovina, ki je z bogato ponudbo in priročno lokacijo ob nekdanji ljubljanski promenadi vabila predvsem dame, pa tudi gospode k nakupom – tudi prestižnih izdelkov, kot so parfumi. Ljudje so se pri Nami dobivali vsaj tako radi kot pri Prešernovem spomeniku, zato se je krilatica Dobimo se pri Nami ohranila vse do danes. Nič čudnega torej, da je bilo oznanjenje, da Nama zapira svoja vrata konec avgusta, za mnoge velik šok. A katastrofični so bili le naslovi na spletu in v resnici je zaprla svoja vrata le napol, in še to začasno, do novega odprtja. To se je zgodilo včeraj, v družbi povabljenih (modnih) novinarjev, poslovnežev in vplivnežev. Te je s kratkim govorom v prenovljenih prostorih pozdravila direktorica in lastnica podjetja Morgan Finance SL Francesca Borghetti.

Veleblagovnico so prenovili v treh tednih.

V priljubljeni trgovini se spet lahko oblečemo od glave do peta. FOTO: Ajda Janovsky

Kot je povedala, prenovljena trgovina ohranja koncept urbane veleblagovnice z izborom mode za ženske in moške, obutve, perila, kozmetike ter dodatkov, a je ponudbo obogatila še z dodatnimi blagovnimi znamkami ter ji dodala pečat italijanskega stila. Kar se tiče oblačil, bodo še vedno v ospredju nišne in trendovske kolekcije, pri lepoti pa ostajajo v ospredju najbolj cenjene prestižne znamke, med njimi Chanel in Dior. Nama bo še naprej ohranjala poudarek na nakupovalni izkušnji. Trudili se bodo, da bo nakupovalna izkušnja za vsakogar čim bolj prijetna.

V zgornjih nadstropjih ostajata poslovalnici Kristal in Baby Center (ki sta bili odprti tudi med prenovo), v začetku leta 2026 pa bo z vhodom s Cankarjeve ulice v pritličju vrata odprla globalna športna znamka Nike.

V ponudbi je tudi modno umetno krzno. FOTO: Ajda Janovsky

Trenutno je največ sprememb doživelo drugo nadstropje, v katerem je ženska moda. Tam so po vzoru prejšnjih lastnikov tudi novi združili blagovne znamke različnih cenovnih razredov, tako si lahko ogledujete in nakupujete tako dražje kot tudi cenejše kose hkrati. Med 137 znamkami je najti klasična elegantna oblačila znamke Betty Barclay kot tudi temperamentni Desigual s pisanimi kreacijami. Za športno modo skrbijo znamke, kot so Salsa Jeans, S. Oliver in Lee Cooper, za eleganco Rina Scimento in Joseph Ribkoff. Tu so še Motivi, Soulwear by Mey in Wellenstein. Na kratko: na enem mestu je mogoče najti vse, od trenerke do večernih oblačil. Dodaten plus za nečimrne so prijazna ogledala, ki podobo še polepšajo in celo odvzamejo kak kilogram. Vhod v veleblagovnico je trenutno še vedno s Tomšičeve ulice.