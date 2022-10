Znana slovenska reševalka ostra: Dragi zdravnik, kdaj si nazadnje pozdravil čistilko, ji pridržal vrata ...

Na družbenem omrežju med komentatorji razgreva ozračje objava Moške reševalke, kot se je poimenovala imetnica profila. Gre za Natašo Marc Mahnič, članico Reševalne službe slovenske Istre, ki s svojimi zapisi velikokrat buri duhove. Tokrat se je razpisala o zdravnikih in njihovem odnosu do ljudi.

»Gledam te, dragi zdravnik. Pa kaj se je zgodilo z empatijo v tvoji glavi? Ne bom te vikala ne, ker se mi ne zdi potrebno. Tudi doma ne vikam nikogar in ko delam, se počutim kakor doma. Svoje sodelavce imam rada, ker z njimi preživim veliko časa. Tudi tebe imam rada, ampak zakaj? Zakaj ne razumeš, da ti privoščim višjo plačo, ampak ... ali je res treba za vsako ceno meni odvzet? Veš dragi zdravnik, tudi jaz delam, sem utrujena in sem po večini tukaj zato, da sledim tebi in tvojim navodilom. Jaz sem tista, ki pripravim rešilec vsako izmeno, po intervenciji ga vrnem v prvotno stanje, jaz sem tista, ki na ukaz ‘bomo intubirali’ skočim in pripravim premedikacijo in laringoskop. Jaz sem tista, ki obračam pacienta, ko ga želiš pregledati in ga dam v polsedeči položaj, jaz sem tista, ki grem po pacienta, ker si se odločil, da to ni zate… Ker ti si zdravnik, ti pa ne boš tega počel.«

»Jaz sem tista, katera nosim posledice, če te ne opozorim na tvoje napake. Sem res tako brez znanja, tako ničvredna? Zakaj to počneš? Četudi te je sistem postavil na najvišjo točko delovanja, moraš vedeti, da tudi brez čistilke ne boš nikoli delal v čistem okolju, da brez administratorke ne boš nikoli imel napisanega izvida, brez vzdrževalca bo tvoje delovno okolje hladno in brez medicinske sestre boš v operacijski sobi sam. Zakaj, zakaj to počneš? Kako si predstavljaš lepo delovno okolje, ko pa ponižuješ kader, kateri ti sledi? Kako razumeš dobro medicino, ko pa ne razumeš osnove timskega dela? Zakaj dragi zdravnik? Zakaj imaš nekatere kolege, specialiste in zdravnike na veliko višjem nivoju od sebe, zdravnike, ki imajo za seboj dvajset let izkušenj več od tebe in niso takšni? Zakaj se ne zgleduješ po njih? Zakaj nas ne spoštuješ, kakor nas spoštujejo pravi in dobri zdraviki? Biti dober zdravnik je veliko več od diplome in naziva, veš? Dragi zdravnik, kdaj si nazadnje pozdravil čistilko, ji pridržal vrata ali pomagal medicinski sestri pri njenem delu? Si kdaj vprašal administratorko, ali zmore razumeti tvoje nakracane besede v diktafonu ali se potrudil lepše napisati navodila? Si kdaj, dragi zdravnik, pripomogel k lažjemu delu kogarkoli? Ali si sploh kdaj? Prehitevaš čas in zahtevaš nekaj zaradi tega, ker si svoje občutke manjvrednosti skril pred dr.? Si tako nesrečen? Dejansko verjameš, da višina plače odraža tvojo vrednost? Menim, da si zgrešil poklic,« nadaljuje v zapisu, ki je že postal viralen.