Znana slovenska pevka razkurila škofa Petra Štumpfa (VIDEO)

Nika Zorjan je v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Murski Soboti posnela videospot, ki zaradi vsebine nikakor ne sodi v cerkveno okolje in krši svetost prostora ter sakralni namen cerkve. To so zapisali na spletni strani Slovenske škofovske konference. Soboški škof Peter Štumpf je zato prepovedal vsa snemanja v vseh cerkvah in kapelah škofije. Štumpf je snemanja in objave v cerkvah in kapelah škofije in njihovo objavo v medijih, razen kadar gre za bogoslužna opravila, prepovedal do preklica. Soboški škof Štumpf prosi za prizadevanje k ohranjanju svetosti cerkva kot prostora molitve in svete evharistije ter prebivališča Boga.

Na spletni strani Slovenske škofovske konference so zapisali, da je ob snemanju videospota prišlo do širjenja negativnih stereotipov in smešenja zakramenta poročnega obreda, duhovniške službe in vere kot pomembne vrednote.

Preberite še:

Škofija obžaluje, da je zaradi neprevidnosti odgovornih za cerkev, prišlo do skrunitve cerkve ter se opravičuje vernikom in vsem prizadetim, so še zapisali.

V cerkvi v Murski Soboti

Kot smo že poročali, je pred časom Zorjan posnela videspot za pesem 1, 2, 3. Tako so ob predstavitvi videospota zapisali na kanalu JoomBoos na youtubu: »Predstavljamo vam nov hit: 1, 2, 3 v prav posebni videozgodbi. Poroka Nike Zorjan. Vsaj upala je tako. A včasih se stvari ne izidejo, kot si želiš. In včasih konec pomeni tudi začetek nečesa novega, nečesa lepega in nečesa, kar bo prineslo v življenje še večje srečo. Včasih je nekaterim stvarem potrebno narediti konec, da lahko odpreš novo, srečno poglavje v svojem življenju. S podobno izkušnjo se v življenju sreča mnogo ljudi. To je pesem za nove začetke!«

»Nimam komentarja,« odgovarja Nika. »Kdor hoče, si lahko pogleda videospot in si ustvari svoje mnenje,« je povedala za Sobotainfo.