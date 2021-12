Znana Slovenka zgrožena, nagnali so jo z bazena (FOTO)

Temperamentna Mariborčanka Laura Beranič, ki smo jo lahko spremljali v šovu Sanjski moški, si je te dni privoščila mini dopust v enem izmed portoroških hotelov. Kot je sporočila sledilcem na instagramu, si bo na ta način dokončno napolnila baterije. Laura pravi še, da sta s prijateljico izbrali idealen čas za mini pobeg.

A med sproščanjem v tamkajšnjem bazenu je Štajerka doživela neprijetno presenečenje, saj je morala prostore za pol ure zapustiti. »Ravno ko jaz hočem zaspati, nas naženejo z bazena,« je potarnala in dodala, da ne more verjeti, »kam smo prišli«. Ravno v tistem času je namreč potekalo razkuževanje, zato so morali za nekaj minut vsi obiskovalci prostore zapustiti.