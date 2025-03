Znana Slovenka žaluje: Vedno si mi dajala brezpogojno ljubezen, občutek varnosti in topline

Modna navdušenka in vplivnica Pika Zrim je na instagramu sporočila, da se je za vedno poslovila njena mama. »Draga mami, vedno si mi dajala brezpogojno ljubezen, občutek varnosti in topline. Zame si bila edinstvena. Počivaj v miru. Tvoja Pikolina,« je zapisala ob njuni skupni fotografiji iz mladosti.

Pika je sporočila žalostno vest. FOTO: Instagram

»Sami stari so tukaj«

Kako prisrčna in duhovita je bila Pikina mama, smo že lani poročali v reviji Suzy. Vplivnica jo je redno obiskovala v domu starejših občanov in na vprašanje, kakšno je vzdušje med stanovalci, je dobila odgovor, ki ga ni pričakovala. »Sami stari so tukaj.« Hči je od začudenja ostrmela, nato ji pojasnila, da ima tudi ona že 88 let. »Kako, prosim,« se je zdrznila mama. »Res upam, da jih ne štejem toliko!«

Piki iskreno sožalje izreka tudi naše uredništvo.