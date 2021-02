Znana Slovenka doživela šok pred trgovino

Umetnica in blogerka, kiima prirojeno gensko bolezen in je na invalidskem vozičku, je v znani trgovini v središču Ljubljane doživela neprijetno presenečenje. Ker je na vozičku, je želela uporabiti dvigalo, a tega kupci zaradi štetja strank v trgovini ne smejo uporabiti, zato so nanj napisali, da je v okvari, čeprav ni bil. Ko je prodajalka Ano napotila na varnostnika, da ji pomaga priti v spodnjo trgovino, je doživela hladno prho. Namesto da bi ji ta pomagal, pa jo je preusmeril na drugo, cenejšo trgovino. Prav tako ji je dejal, da ne more v trgovino, čeprav dvigalo dela.»Grem do varnostnika, ta mi pove, da ne morem, pa čeprav dvigalo dela. Zato ga seveda prijazno vprašam 'In kako lahko kot oseba na invalidskem vozičku grem v trgovino, ki je načeloma odprta za vse?' In on mi odgovori: 'Ja, ne morete gospa. Sicer je pa to zelo draga trgovina, pojdite v kako cenejšo.« O tej ponižujoči izkušnji je Ana pisala tudi trgovini.Za komentar smo trgovino prosili tudi sami, kjer so nam odgovorili, da so po prejetju Aninega sporočila nemudoma ukrepali. Na dvigalo so naposled le zapisali, da je uporabno za osebe na invalidskem vozičku in doječe matere.V trgovini tudi obžalujejo ravnanje varnostnika, ki je sicer zaposlen pri zunanjem izvajalcu, a bi moral vedeti, da so v trgovini obzirni in pozorni do vsakega kupca.Ana je vesela, da so se v trgovini hitro odzvali in so za posamezne skupine vendarle odobrili uporabo dvigala, vendarle jo žalosti, da se mora človek na takšen način izpostaviti in obremeniti, da doseže svojo osnovno pravico. »Upam, da pride dan, ko se invalidnim osebam ne bo več treba 'vlačiti' po spletnih omrežjih in medijih za enako obravnavo, kot jo imajo vsi drugi.«