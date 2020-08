Po tragediji pri Mirni Peči: žalostno slovo bratca in sestrice

V mrliški vežici, od 17. ure pa na pokopališču v Šentvidu pri Stični, so se številni tiho, dostojanstveno in spokojno iz vseh koncev in krajev poslovili od dveh sončkov, zdaj že angelčkov, devetletne Mie in šestletnega Nika Mikulana. Oba bi morala v teh dneh skleniti razigrane in razposajene počitnice, pripraviti šolsko torbo, poljubiti očeta in mamo in se odpraviti v