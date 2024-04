Znana je nosilka Golobove kandidatne liste za evropske volitve. Je tudi vas presenetila?

Svet Gibanja Svoboda je danes potrdil kandidatno listo za prihajajoče evropske volitve in znova poskrbel za nekaj presenečenj. Njena nosilka bo aktualna evropska poslanka Irena Joveva. Še ob predstavitvi kandidatov na festivalu Svobode je sicer veljalo, da se mesto nosilca na listi nasmiha direktorju postojnske porodnišnice Aleksandru Merlu, a tega sploh ni več med kandidati.

Za Jovevo se bodo na listi zvrstili predsednik strankinega podmladka Matej Grah, poslanka DZ Janja Sluga in nekdanji okoljski minister sicer pa ustanovitelj predhodnice Gibanja Svoboda, Jure Leben.

Organi stranke Gibanje Svoboda potrdili listo za evropske volitve. Nosilka bo Irena Joveva. FOTO: Leon Vidic/delo

Peto mesto bo zasedla poslanka DZ Tamara Vonta, šesto minister za obrambo Marjan Šarec, na sedmem in osmem pa sta državna sekretarja v kabinetu premierja Maša Kociper in Vojko Volk. Kandidatno listo zaključuje poslanec DZ in nekdanji okoljski minister Uroš Brežan.