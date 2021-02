Znan predlog prenove plačnega sistema: zaposlene v javnem sektorju bi razdelili v dve skupini

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je predstavil izhodišča za prenovo plačnega sistema, ki v javnem sektorju velja dobrih dvanajst let. Koritnik je uvodoma dejal, da prenovo plačnega sistema predvideva že koalicijska pogodba o sodelovanju v aktualni vladi, v kateri je zapisana tudi zaveza o uvedbi stimulativnega nagrajevanja javnih uslužbencev z uvedbo variabilnega dela plače, odvisno od izpolnjevanja ciljev.

Več nagrajevanja zaposlenih

Koritnik je poudaril, da imajo nekateri delodajalci dovolj sredstev za nagrajevanje zaposlenih v javnem sektorju, a jim trenutni »rigidni« sistem plač ne omogoča, da bi zaposlene lahko nagrajevali. Z novim zakonom bi jim to omogočili in dali poudarek na večji povezanosti plače z rezultati dela z variabilnim nagrajevanje.



Maso sredstev za delovno uspešnost pa bi iz sedanjih dveh oz. treh postopno zvišali na sedem odstotkov.



Dodatek k plači bi se po predlogu, ki ga morajo še uskladiti s sindikati, izplačeval tudi za izjemne dosežke na nacionalni ravni - znanstvenikom, zdravnikom, ... in morda tudi vrhunskim športnikom, če bi resorni minister zagotovil sredstva.



Dodatek k plači je predviden tudi za deficitarne poklice, torej za kader, ki v državi primanjkuje. Koritnik je kot primer navedel bolnišnične negovalce.



Redna delovna uspešnost in delovna uspešnost za povečan obseg dela bi se združili v eno eno. Bi pa posameznik iz naslova delovne uspešnosti lahko dobil več, kot sedaj, in sicer do 30 odstotkov višjo plačo.

Ukinitev ocenjevanja in odprtje novega delovnega mesta

Ukinili bi ocenjevanje kot podlago za napredovanje, saj sedaj velika večina zaposlenih dobi oceno odlično, kar jim omogoči napredovanje na tri leta. Po vladnem predlogu bi bilo napredovanje avtomatično, a skozi določeno časovno obdobje. Kot je dejal minister, bi tako lahko zaposleni najvišji plačni razred na delovnem mestu dosegel po 40 letih in ne, kot je sedaj v praksi, po 15.



Popolna novost zaradi togega plačnega sistema je tudi ustanovitev novega delovnega mesta, a po dogovoru z resornim ministrstvom.



Še vedno pa bi za vse v javnem sektorju ohranili nekatere skupne temelje, ko gre za sestavo plače, plačno lestvico, višino dodatkov, metodologijo obračunavanja in izplačevanja plač. Ostala bi tudi obveznost poročanja podatkov o plačah v informacijski sistem ISPAP.

Javne uslužbence bi razdelili v dve skupini

Javne uslužbence bi razdelili v dve skupini, glede na način financiranja. V prvem razredu bi bili zaposleni v državni upravi, občine, CSD, šole, ki se financirajo izključno oz. v pretežni meri iz proračunskih sredstev, in pri katerih ima vsaka sprememba neposreden vpliv na proračun. Za ta del bi veljala bolj zavezujoča centralno določena pravila plačnega sistema.



Večjo avtonomijo glede urejanja plač pa bi imeli v tistem delu javnega sektorja, ki s svojimi storitvami sredstva pridobiva na trgu oz. se financira še iz drugih sredstev, ne le iz proračuna, ter določene institucije, ki jim že ustava ali zakon zagotavljata večjo samostojnost in neodvisnost. Minister je kot primer izpostavil zdravstvo in raziskovalno dejavnost. Vladno izhodišče pa je, da se spremembe uvajajo znotraj enake mase sredstev za plače.

Zakon predvideva še:

*spremembo zvišanja največjega plačnega razreda, ki ga je mogoče doseči na delovnih mestih in nazivih,

* ukinitev zmanjšanja osnovne plače javnim uslužbencev, ki ne izpolnjujejo pogoja ustrezne izobrazbe

* Sprememba plačila dežurstva.



Kar zadeva vprašanje t. i. izstopa posameznih poklicev ali dejavnosti iz enotnega plačnega sistema, kar so omenjali zlasti v povezavi z zdravniki, policisti ali vojaki, dokončnega odgovora še ni. V skladu s sklepom, ki ga je sprejela vlada v četrtek, je na ministrstvih, da v roku 14 dni presodijo, ali je za kakšnega od poklicev ali dejavnosti iz njihove pristojnosti treba oblikovati ločen plačni sistem, in v tem primeru tudi predlagajo izhodišča, o katerih bo nato odločala vlada.



