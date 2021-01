Znan osumljenec, ki je grozil ministru in zaposlenim

Stavba ministrstva za kulturo je bilo v zadnjih dveh mesecih že dvakrat zamazana z barvo. FOTO: zaslonski posnetek

Kazenski zakonik

Grožnja

135. člen



(1) Kdor komu, zato da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali telo ali prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.



(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti dvema ali več osebam ali z grdim ravnanjem ali orožjem, nevarnim orodjem, drugim sredstvom ali na tak način, da se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Pevka, ki je od konca avgusta lani svetovalka v kabinetu ministra za kulturo, je objavila sporočilo policije, v katerem jo je ta obvestila, da je bila vložena kazenska ovadba na tožilstvo za znanega storilca zaradi groženj. Ime nekdanje slovenske predstavnice na Evroviziji se je namreč pojavilo na eni izmed miz, ki so jih 23. oktobra lani postavili na cesti pred ministrstvom ter jih polili z rdečo barvo. »Grožnje s smrtjo so samo začetek nasilja,« je komentirala Gotarjeva.Policijska uprava Ljubljana pojasnjuje, da so v povezavi s tem dogodkom na krožno državno tožilstvo v Ljubljani januarja podali kazensko ovadbo za dva znana storilca in več neznanih zaradi suma storitve kaznivega dejanja groženj po 135. členu kazenskega zakonika. Predpisana kazen za navedeno kaznivo dejanje je denarna kazen ali zaporna kazen do enega leta.Decembra lani in nato 1. januarja letos pa je bila stavba ministrstva popisana oziroma pomazana z barvo. Predstavnica za stike z javnostjo pri PU Ljubljanaje pojasnila, da so zaradi poškodovanja stavbe ministrstva v enem primeru podali na okrožno državno tožilstvo poročilo po 10. odstavku 148. člena zakona o kazenskem postopku, saj materialna škoda ni nastala, ker je bilo barvo mogoče odstraniti. V drugem primeru pa so na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, saj je nastala materialna škoda v višini okoli 2.500 evrov.Povezava med kaznivimi dejanji groženj in poškodovanji stavbe ministrstva za zdaj ni bila ugotovljena, so povedali na PU Ljubljana.