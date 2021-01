Znan odgovor na vprašanje, zakaj cest ne posipajo ponoči

Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste se pritoževali nad neočiščenim voziščem? Da je očitno sneg kljub napovedim presenetil cestne službe, je gotovo stavek, ki ga je v smehu že izrekel vsak izmed nas. A kot kaže, obstaja razlog, da cestne službe sredi noči ne posipavajo cest.Prometnoinformacijski portal je na twitterju razkril, da je učinkovanje posipnega materiala v nočnem času slabše, ker je na cestah manj prometa. »Trenje, ki ga vozilo povzroči med pnevmatiko in podlago, se izrazi v povišani temperaturi in boljšem stiku snovi, zato pa je dosežen boljši učinek posipanja,« so zapisali.https://twitter.com/promet_si/status/1355784231163670530?s=20Če se odpravljate na pot, previdno. Ponekod po državi sneži, v nekaterih višeležečih predelih pa je priporočljiva uporaba verig.