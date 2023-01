Znameniti blagovni znamki Sola in Zala prodani. Kupec je ...

Pivovarna Laško Union (PLU) je prodala blagovni znamki Sola in Zala. Novi lastnik je Nika Bev, v lasti družine Stanić. Iz PLU so sporočili, da so s tem zmanjšali kompleksnost proizvodnje in poenostavili svoje poslovanje, kar bo podjetju omogočilo močnejše osredotočanje na zagotavljanje trajnostne rasti v pivovarstvu in distribuciji.

Družina Stanić je že več let partner PLU na področju distribucije in proizvodnje izdelkov blagovne znamke Sola v Adria regiji.

»Načrtovano je, da se bo proizvodnja izdelkov Sole in Zale na ljubljanski lokaciji nadaljevala, vključno z vsemi podpornimi funkcijami, vsaj do konca septembra 2023. V PLU se zavedajo, da ta odločitev vpliva na zaposlene na področju oskrbne verige, ki so vezani na znamki Sola in Zala. Tako kot v preteklosti bodo tudi sedaj z največjo skrbnostjo in v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji obravnavali vprašanja, ki zadevajo zaposlene. To področje obravnavajo kot prioritetno,« so še zapisali.

Po prenosu lastništva obeh blagovnih se bodo izdelki Sole in Zale še naprej proizvajali in prodajali na ključnih trgih, kjer so ti izdelki že prisotni, in bodo še naprej na voljo znotraj obstoječih prodajnih kanalov. Tudi PLU bo ostala povezana z znamkama, saj bo še naprej izvajala in nosila odgovornost za njuno distribucijo v Sloveniji.