Zmeda v trgovinah, med prodajalci lažno okuženi

Po obsežnem testiranju zaposlenih, ki je potekalo celoten podaljšan konec tedna, so po Sloveniji v torek vrata odprle dodatne trgovine in storitvene dejavnosti. Hitri testi prinašajo nemalo zmede.



Ponekod je testov zmanjkalo, drugod trgovine ne organizirajo hitrih testov in zaposlene pošiljajo na točke za hitro testiranje, zaradi česar je tam nastajala velika gneča, zdaj pa sindikat trgovcev opozarja še na težavo, da so hitri testi pričakovano pozitivni pri zaposlenih, ki so nedavni preboleli covid in morajo po protokolu nazaj v karanteno, čeprav je jasno, da niso več kužni.



» V praksi namreč prihaja do situacij, ko imajo trgovke in trgovci, ki so covid 19 že preboleli v zadnjih treh mesecih, pozitiven test, zato, čeprav so popolnoma zdravi, ne morejo na delo,« so sporočili iz Sindikata trgovk in trgovcev Slovenije.



Da bi se izognili dodatni zmedi, ko jo povzročajo lažni pozitivni testih zaposlenih, v sindikatu menijo, da bi bilo treba v nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom zapisati tudi natančna navodila za osebe, ki so covid 19 že prebolele. Svoje predloge so posredovali vladi in Nijz.



O težavah pri trgovcih poročajo tudi iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in Trgovinske zbornice Slovenije (TZS), kjer so opozorili, da se zaradi težav z razpoložljivostjo testov nekateri zaposleni niso mogli testirati, zato njihovi delodajalci niso mogli zagnati dejavnosti.



Delodajalci morajo sami zagotoviti teste, in sicer v sodelovanju z izvajalcem medicine dela in s strokovnim delavcem za varnost pri delu. Za testiranje se podjetja lahko dogovorijo tudi z drugimi izvajalci zdravstvene dejavnosti, vključno s pooblaščenimi mobilnimi enotami, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva za zdravje.

V trgovinah kaos

V eni od facebook skupin je ena od trgovk vprašala druge, ki delajo v Šparu, Mercatorju, Tušu, Hoferju in Lidlu, ali so jim delodajalci organizirali testiranje ali so morali sami do točke, kje testiranje izvajajo. Odgovori niso bili ravno v skladu s tem, kar je vlada pričakovala od njihovih nadrejenih.



Ponekod so hitre teste imeli organizirane, a menda le za prvi teden, medtem ko bodo morali v prihodnjih tednih zanje poskrbeti sami. Nekatere trgovke so lahko hitro testiranje na točkah za hitro testiranje izvedle v času službe, drugod zunaj delovnega časa. Več oseb, ki je zaposlenih pri slovenskem trgovcu, je potrdilo, da pri njih ni bilo ničesar organizirano niti nihče ni omenjal obveznih hitrih testov.



Nekatere trgovke so potrdile, da so se morale testirati, četudi so nedavno prebolele covid, medtem ko so druge pojasnile, da so si še predčasno zagotovile potrdilo zdravnice, kdaj so okužbo prebolele, in se pri njih ni bilo treba testirati, če je bila ta potrjenih v zadnjih treh mesecih.

