Zmeda v državnem zboru: Poslanka SAB se je razveselila, nato je sledil šok

Poslanka SABpo današnji seji odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri so med drugim obravnavali novelo zakona o vrtcih, ni mogla skriti veselja. S 9 glasovi za in 8 proti so namreč dali zeleno luč zakonu o vrtcih, ki uvaja nekatere spremembe na področju financiranja.»Kakšno prijetno presenečenje. Zakon o vrtcih, ki občinam omogoča soodločanje o financiranju novih zasebnih vrtcev je bil sprejet! In to z glasom poslanke NSi. Očitno so pritisnili župani. In prav imajo!« je Kociprova zapisala na Twitterju.A kot kaže, je pri glasovanju prišlo do napake. Kot je kasneje sporočila(NSi), ki je glasovala za, se je pri tem zmotila. »Obžalujem, da sem danes napačno glasovala pri sprejemu opozicijske novele Zakona o vrtcih. Iz moje razprave na seji je razvidno, da zakona ne podpiram in bom na seji državnega zbora glasovala PROTI,« je pojasnila Dimicova.Odbor DZ za izobraževanje je tako dal zeleno luč predlogu novele zakona o vrtcih, s katero bi financiranje zasebnih vrtcev brez koncesije prepustili samostojnemu odločanju občin, če so v občini prosta mesta v javnih vrtcih. Za podporo predlogu je bil odločilen prav glas Ive Dimic. A kot kaže, bo na seji državnega zbora glasovala drugače.