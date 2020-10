Zmeda pri vrtcih? V veljavi novi ukrepi

Z današnjim dnem so začeli veljati novi ukrepi, ki jih je vlada pretekli teden sprejela z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa. Po odloku in besedah šolske ministricebodo otroke v vrtčevsko varstvo lahko oddali starši, »ki opravljajo za delovanje družbe in države pomembna dela«.Izjava ministrice ni bila najbolj jasna, zato je med starši povzročila kar nekaj zmede. Ali bodo vrtci odprti, je sicer odločitev županov, ki lahko za svojo občino ocenijo, ali je delovanje vrtca potrebno. V tem primeru prepoved zbiranja za vrtce ne velja. Župani mestnih občin so zagotovili, da bodo lahko vsi starši, ki morajo biti na svojih delovnih mestih, svoje otroke pripeljali v vrtec.Da ima vrtec odprta vrata za vse otroke, ki jim starši niso mogli organizirati varstva, pa je sinoči na twitterju sporočil tudi predsednika vlade: »Pravico do varstva v vrtcih od jutri dalje imajo vsi tisti starši, ki delajo (kjer koli) in ki si varstva ne morejo zagotoviti drugače. Odlok je popolnoma jasen, nobene zmede ni v njem. Zmedo povzročajo tisti, ki ga niso prebrali, in tisti, ki nalašč nagajajo.«Država bo sicer za tiste starše, ki ne bodo mogli v službo, zagotovila 80-odstotno nadomestilo plače.