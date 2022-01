Zmeda med starši: ne le praznik in počitnice, februarja še en pouka prost dan

Na naše uredništvo se je obrnilo več staršev, ki so te dni od pristojnih v šolah dobili obvestilo, da v ponedeljek, 7. februarja, pouka ne bo. Ta novost naj bi med številnimi starši povzročila kar nekaj zmede. Številne šole so obvestilo objavile tudi na svojih spletnih straneh. »V ponedeljek, 7. 2. 2022, je v skladu s šolskim koledarjem pouka prost dan,« se glasi objava ravnateljice na eni izmed slovenskih osnovnih šol.

Ministrstvo je že septembra šole obvestilo o spremembi šolskega koledarja v letošnjem šolskem letu, ki uvaja dodatni pouka prost dan, in sicer dan pred Prešernovim dnevom. Učenci se bodo tako razveselili podaljšanega vikenda, saj bodo prosti od sobote do torka.

Konec meseca še počitnice

V drugi polovici februarja pa otroke čakajo še zimske počitnice. Od 21. do 25. februarja bodo prosti učenci z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije. Od 28. februarja do 4. marca pa bodo imeli počitnice tudi ostali, in sicer z območja jugovzhodne Slovenije (razen občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije.

