Zmeda: kaj je objavil Zdravko Počivalšek, kaj pa vlada

Minister, pristojen za gospodarstvo,je 18. marecobjavil: »Pred nami je zahtevno obdobje gospodarskega okrevanja, ki ga bomo utemeljili na zelenem prehodu gospodarstva. Zato me veseli okrepitev ekipe z, ki bo naš tretji državni sekretar.innadaljujeta s svojim delom.«Iz ministrove objave je razumeti, da bo imel zdaj svoje tri državne sekretarje. Na ta isti dan je po seji vlada v poročilu zapisala, da je na predlog ministra za gospodarstvo s funkcije državne sekretarke na Počivalškovem ministrstvu razrešila Cudermanovo. Obvestilo v sporočilu vlade se glasi takole:»Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo o razrešitvi Ajde Cuderman, rojene 11. novembra 1976, s funkcije državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer z 19. marcem 2021.Zakon o državni upravi v petem odstavku 17. člena določa, da državnega sekretarja imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra, ki vodi ministrstvo.Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je predlagal Vladi Republike Slovenije, da Ajdo Cuderman z 19. marcem 2021 razreši s funkcije državne sekretarke v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.«Ker gre za dve nasprotujoči si zadevi, smo na ministrstvu, ki ga vodi Počivalšek, preverili, kaj zdaj drži: so vrste okrepili ali so Cudermanovo na njegovo željo razrešili? Služba za odnose z mediji ministrstva za gospodarstvo je potrdila, da je bila Cudermanova razrešena, so pa hkrati poudarili, da bo svoje delo nadaljevala kot državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade: »Ker pa se njeno delo dotika gospodarstva, bo iz razloga operativnosti fizično sedela v stavbi ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.«