Zmeda glede prečkanja občinskih mej, enotni niso niti na MNZ

Številni so pogledali debelo, ko je pred dnevi na RTV v oddaji Premagajmo covid Lado Bradač z ministrstva za notranje zadeve povedal, da med izjeme pri prehajanju občinskih meja spada tudi obisk staršev, ki živijo v drugi občini. Če je večina mislila, da se to navezuje le na primer, ko starši potrebujejo pomoč, so v oddaji poročali drugače.



»Starše se lahko obišče, ker je dodana izjema. To izjemo lahko skupaj z mano uveljavljajo moji ožji družinski člani oz. člani istega gospodinjstva,« je dejal Bradač. To pa ne velja za obiskovanje družinskih članov, ki živijo v drugi članici EU. Če torej živijo starši na Hrvaškem, jih lahko obišče le sin ali hčer, ne pa tudi drugi člani istega gospodinjstva. V takšnem primeru se je treba vrniti v 72 urah. Če pride do prekoračitve tega roka, je predvidena karantena, ki pa se lahko skrajša po petih dneh, če je test na koronavirus negativen.



Kako pa je z obiskom staršev, ki živijo izven EU, izjeme v odloku niso predvidene. Odpotujete lahko kadarkoli, ob vrnitvi pa je predvidena karantena ali negativen test, ki ni starejši od 48 ur. Na ministrstvu pravijo zdaj drugače

Na ministrstvo za notranje zadeve smo naslovili vprašanje in jih vprašali, ali drži, da je obisk in vzdrževanje stikov razlog za prehajanje občinskih mej. Sabina Langus Boc je pojasnila, da se ta izjema nanaša le na varstvo oseb in pomoč osebam, ki potrebujejo podporo, oskrbo ali nego družinskih članov.



Na naše nadaljno vprašanje, ali drži, da lahko odrasel otrok obišče svoje starše, tako kot je v oddaji dejal Bradač pa je odgovorila: »Obisk staršev v drugi občini je dovoljen, ko gre za uveljavljanje četrte izjeme iz odloka, to je varstvo oseb in pomoč osebam, ki potrebujejo podporo, oskrbo ali nego družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom.«



Tiskovna predstavnica MNZ vztraja, da je Bradač dejal, da se izjema nanaša le na varstvo oseb in pomoč osebam, ki potrebujejo podporo, oskrbo ali nego družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom. »Izjema torej ni predvidena za stike staršev in polnoletnih otrok v smislu obiskov. Torej, obiski kot taki po odloku niso izjema, zato prehajanje v drugo občino iz tega razloga ni mogoče.«.





Bi peljali otroke v varstvo v drugo občino?

Ali lahko stari starši iz druge občine pridejo in varujejo otroke, oziroma ali lahko otroke peljete na varstvo k starim staršem v drugo občino? Tudi na to vprašanje je odgovor pritrdilen, saj gre za vzdrževanje stikov z družinskimi člani. Bradač je sicer dejal, da gre za tvegan stik, zato si želijo, da je teh stikov čim manj.



Za gibanje med občinami in obiskovanje družinskih članov, ki živijo v drugi občini, je treba izpolniti obrazec, ki je dostopen na spletni strani MNZ.Na obrazcu je treba navesti, da se med občinami gibljete zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom oziroma oskrbe in nege družinskih članov.