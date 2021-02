Zmeda brez primere, kaj bo s plačilom vrtcev?

Med starši je pred dnevi završalo, saj so od vrtcev prejeli obvestilo, da je vrtec v rdečih regijah od 26. januarja znova v celoti plačljiv in da niso več oproščeni plačila . Novica je starše močno razburila in nastala je prava zmeda, saj so si nekateri zapis v okrožnici razlagali različno. Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport, ki ga vodi, je v četrtek na vrtce naslovila novega, v katerem so pojasnili, kako bo s plačilom vrtca (nelektorirano). »Dne, 3. 2. 2021 smo vam posredovali obvestilo, »da ni pravne podlage, da bi bilo plačilo staršev za otroke, vključene v vrtce na območjih rdečih regij, v času od 26. 1. 2021 do 29. 1. 2021, financirano iz državnega proračuna.Ker je bil ta zapis različno razumljen, vam zaradi poenotenega ravnanja ponovno sporočamo, da so starši oproščeni plačila vrtca, če je le-ta zaprt, oziroma, če je staršem ali otrokom odrejena karantena in otrok zaradi tega ne obiskuje vrtca (102. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE)).Okrožnica z dne 3. 2. 2021 se je nanašala na predhodno obvestilo ministrstvo z dne 20. 1. 2021, da bo v PKP8 zagotovljena zakonska podlaga za oprostitev plačila za starše, ki v času epidemije, kljub odprtju, otrok ne bodo pripeljali v vrtec. Ker je Vlada RS pri pripravi PKP8 prednostno obravnavala druga področja, bomo to vprašanje uredili v prihodnjem interventnem zakonu, tako da bo ustrezno pokrito celotno obdobje.«