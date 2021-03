Zmanjkalo hitrih testov, testiranja odpovedana

Prostovoljno in brezplačno testiranje na okužbo z novim koronavirusom v dvorani Golovec v Celju trenutno zaradi nedobavljivosti hitrih testov ne poteka, so sporočili iz Zdravstvenega doma Celje.Testi bi morali prispeti že pred dnevi, naročenih je bilo 1500 kosov, so dodatno pojasnili. Do zamude pri dobavi je prišlo prvič.Predvideno nadaljevanje testiranja na covid 19 bo takoj po dobavi hitrih testov, predvidoma naslednji ponedeljek, 15. marca. Testiranje se bo nadaljevalo v Celju v hali A dvorane Golovec. Do tedaj hitrega testiranja ne izvajajo. PCR testi se izvajajo, a se ne uporabljajo kot zamenjava za hitre teste, so pojasnili.Nov urnik testiranj bo objavljen na spletni strani ZD Celje ( www.zd-celje.si ).