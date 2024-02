Zmaji združijo čudovite in zmešane ljudi (FOTO)

Ekipa edinega zmajskega društva v Sloveniji, KAP Jasa, se je januarja znova udeležila mednarodnega zmajskega festivala IKF Gudžarat v Indiji, enega najpomembnejših in največjih na svetu, ki ga zmajarji opevajo kot svetovno revijo najboljših.

»Zmaje spuščate? Ali ni to za otroke?« pogosto sprašujejo člane društva KAP Jasa. »Da, pri nas je spuščanje zmajev še vedno stvar otrok: tekanje po travniku z zmajem na vrvici, ki se potem vedno zaplete v kakošno drevo, in je jok in konec. A v deželah, kjer je spuščanje zmajev del bogate, tisočletne tradicije, je odnos do zmajev povsem drugačen,« pojasnjujejo člani.

Naši v povorki

Slovenska veleposlanica Mateja Vodeb Ghosh in mojster Massimo

»V Indijo so zmaji prišli po svilni cesti skupaj s papirjem in od tedaj je Indija obsedena z njimi. Na veliki praznik makar sankranti, znan tudi kot utarajan, nad indijskimi mesti letijo množice zmajev, ki pozdravljajo konec zime in prosijo za bogato žetev,« pove Saša Iskrić iz društva.

Vseh barv in oblik

V zadnjih desetletjih pa se je Azija navdušila nad velikimi zmaji, nad spektakularnimi letečimi skulpturami vseh barv in oblik, ki napolnijo in pobarvajo nebo z dih jemajočimi prizori. Tako so se razvili zmajski festivali, na katerih mojstri svoje vetrne umetnine predstavijo drugim mojstrom, predvsem pa obiskovalcem, in pokažejo, kaj znajo in zmorejo. Eden največjih zmajskih festivalov na svetu že več kot trideset let organizirajo v indijski zvezni državi Gudžarat, v njenem glavnem mestu Ahmedabad in okoliških krajih. Med državami, ki so povabljene na festival, je bila letos že četrtič tudi ekipa iz Slovenije, ki so jo sestavljali štirje člani društva KAP Jasa: Sergeja Bogunić, Ivor Bogunić, Gregor Mramor in Saša Iskrić.

Ekipe na odprtju

Pisano nebo nad belo pustinjo

Zmajsko društvo KAP Jasa deluje od leta 2017 in je predvsem po zaslugi svetovnega mojstra izdelave zmajev Janeza Vizjaka postalo ena bolj znanih in uveljavljenih zmajskih ekip, ki se redno udeležuje festivalov po svetu. Na IKF Gudžarat 2024 so predstavili 18 zmajev, večinoma ročno izdelanih, med katerimi je največ navdušenja požela 23 metrov dolga človeška ribica, ponos slovenskega zmajarstva.

V Hubaliju so festival izrabili za politično manifestacijo.

Izkušnja, ki ji ni para

»IKF Gudžarat je izjemno pomemben in odlično organiziran festival,« je po vrnitvi iz Indije povedal Saša. »Spektakularni slovesnosti, na kateri je dogodek odprl guverner Gudžarata z množico pomembnežev iz Indije in tujih gostov, je ob viharnem navdušenju desettisočev gledalcev sledil mimohod ekip z zastavami. Skoraj 300 zmajarjev iz 71 držav je potrebovalo skoraj pol ure, da so se predstavili. Med pomembnimi gosti je bila tudi slovenska veleposlanica v Indiji Mateja Vodeb Ghosh, ki se je pogumno lotila spuščanja zmajev in se veselo zaklepetala z mojstri z vsega sveta.«

Človeška ribica

Po treh dneh fantastičnega in napornega spuščanja zmajev v Ahmedabadu je nekaj ekip, med njimi tudi slovenska, obiskalo enega najbolj čudovitih krajev na planetu, Kuško močvirje (Rann of Kutch), ki se je v tem letnem času spremenilo v snežno belo slano puščavo, ki pokriva približno 26.000 kvadratnih kilometrov.

»Spuščanje pisanih zmajev v modro nebo nad bleščečo belino je izkušnja, ki ji res ni para,« je navdušen Saša. Za veliki praznik utarajan se je ekipa vrnila v Ahmedabad na praznovanje. »Na ta dan gredo vsi meščani na ravne strehe svojih hiš in z njih spuščajo papirnate bojne zmaje. Po nebu nad mestom jih pleše dobesedno na milijone: v tednu pred praznikom v Ahmedabadu prodajo skoraj 50 milijonov zmajčkov. Ko stojite na strehi sredi mesta, se počutite kot v orjaškem roju komarjev: povsod naokrog so samo zmaji, ki letajo, se dvigajo in padajo,« dodaja slovenski zmajar.

Festival v slani puščavi

Pomagali nomadi

O tem, kako Indijci skrbijo za zmajarje, pričajo dogodivščine, ki so se začele po koncu festivala IKF Gudžarat 2024. Polovica slovenske ekipe se je zaradi obveznosti vrnila domov, drugo polovico pa so povabili na še tri zmajske festivale v zvezni državi Karnataka, v mestih Belagavi, Nipani in Hubali. A ker so organizatorji vedeli, kako utrujeni so zmajarji, so jih najprej za tri dni poslali počivat v Calangute, v zvezno državo Goa.

Zmaj trilobit

Pa si zmajarji niso mogli pomagati: na tropski plaži so v veselje turistov pripravili neuradni mednarodni zmajski festival. V Nipaniju, kjer je dogodek potekal na igrišču za kriket šole in kolidža, je zmajarje spodbujalo na tisoče navdušenih otrok, ki so zavpili vsakič, ko se je v sicer slabem vetru dvignila pošast v nebo. V Belagaviju je skupina mimoidočih nomadskih pastirjev pomagala spuščati zmaje, v Hubaliju pa so zmajski festival izrabili za politično manifestacijo – bližajo se namreč volitve in v največji demokraciji na svetu jih jemljejo izjemno resno.

Množice gledalcev v Ahmedabadu

Zmajski festival ni samo spuščanje zmajev, je ob koncu povedal Saša Iskrić iz društva KAP Jasa: »Je druženje s starimi prijatelji, je srečevanje čudovitih in povsem zmešanih ljudi z vsega sveta, je smeh in zabava, je divje potovanje, spoznavanje dežele, čudnih in prelepih krajev, je zdravilo za telo in dušo. Zato se slovenska zmajska ekipa že danes veseli sodelovanja na prihodnjem svetovnem zmajskem prvenstvu, mednarodnem festivalu IKF Gudžarat 2025!«