Zmaji ponesli v nebo sporočila upanja

Juri Georgiev iz Bolgarije je v zrak poslal morskega konjička.

Sporočilo župana Jankovića je pripravljeno na polet v Tuniziji.

Člani društva KAP Jasa na sprejemu pri indijski veleposlanici Namrati S. Kumar (z desne): Janez Vizjak, predsednik društva Saša Iskrić in Gregor Mramor FOTOGRAFIJE: osebni arhiv

244 zmajarjev iz 37 držav je obarvalo nebo s svojimi letečimi umetninami.

Slovensko zmajsko društvo KAP Jasa bi moralo – kot že nekaj minulih januarjev – ta mrzli mesec preživeti v vroči Indiji, kjer bi zastopali Slovenijo na velikem mednarodnem zmajskem festivalu IKF Gujarat. »Pandemija covida-19 je poleg vsega drugega uničila tudi to zmajsko prireditev, ki velja za eno največjih in najpomembnejših na svetu. Pa so zato zmaji ostali na tleh? Niti slučajno!« je sporočiliz društva KAP Jasa, kjer se ukvarjajo s šivanjem in spuščanjem zmajev.»Tudi zoprna reč, kot je pandemija, članov društva ni ustavila,« dodaja Iskrić. »Skupaj s prijatelji z vsega sveta smo na veliki indijski praznik makar sankranti organizirali veliki virtualni mednarodni zmajski festival. Spuščanje zmajev je odlična prostočasna aktivnost v naravi, idealna za pandemični čas, in tako je 244 zmajarjev iz 37 držav med 13. in 15. januarjem obarvalo nebo s svojimi letečimi umetninami. Na varni razdalji, a povezani: leteli so skupaj, četudi so bili med njimi tisoči kilometrov gozdov, puščav, ravnic in oceanov.«Poleg zmajskega društva KAP Jasa so pri organizaciji sodelovali zmajski klub One India Kite Team iz Kerale, organizacija Kites for Peace iz Zimbabveja, indijska fundacija KiteLife Foundation, Zmajska zveza Hrvaške – Zmajoljupci, nizozemski Colors in the Sky, ameriški klub Fortuna Found, tunizijski One Tunisia Kite Team in International Kite Academy, slovenski izdelovalec zmajev Dr.Agon in zmajski zanesenjaki z vseh celin, razen Antarktike.»Letošnji virtualni festival je potekal v znamenju svetovne pobude Strings of Hope oziroma Vrvice upanja,« so še povedali v društvu KAP Jasa. »V teh težkih in negotovih časih je prav upanje tisto, ki daje ljudem moč in pogum, da se soočijo z resničnostjo in kljub vsem težavam smelo zrejo v prihodnost. Ideja Vrvic upanja je preprosta: ljudje z vsega sveta pišejo sporočila upanja – kratka, spodbudna sporočila sebi, svojim bližnjim ali vsemu svetu, ki naj prinesejo in okrepijo upanje. Zmajarji sveta pa jih natisnejo na list papirja, ga ovijejo okrog vrvice zmaja in jih spustijo, da jih veter ponese visoko v nebo in simbolično do vseh ljudi na planetu.«Letos se je pozivu odzvalo na stotine ljudi, ki so zasuli zmajarje s sporočili upanja. Tako so sporočila iz Slovenije letela nad Indijo in še drugimi državami, tunizijska v Sloveniji, indijska na nizozemskem nebu, brazilska pa v Avstraliji. Vrvicam upanja se je pridružilo tudi nekaj uradnih predstavnikov držav in lokalnih oblasti; tako je lepo sporočilo poslal ljubljanski župan, spodbudne besede svetu so napisali predsednik državnega zbora, veleposlanik Slovenije v Indijiin indijska veleposlanica v SlovenijiIn kakšna je zmajevska prihodnost? »Glavno upanje ostaja, da bo pandemija ob ukrepih in cepljenju čim prej premagana in da bo naslednji zmajski festival spet pravi. Da se bomo lahko prijatelji srečali, si stisnili roke in v živo občudovali leteče krasote,« je še povedal Saša Iskrić.Po uspešnem virtualnem zmajskem festivalu je člane društva sprejela indijska veleposlanica Namrata S. Kumar, ki je postala častna članica društva in dobila v dar zmaja, ki ponazarja prijateljstvo med Indijo in Slovenijo.»Veleposlanica je med drugim dejala, da je skrajni čas, da s skupnimi močmi mednarodni zmajski festival pripravimo tudi v Sloveniji. Morda bo že avgusta letos na tisoče zmajev obarvalo tudi slovensko nebo. Upamo!« je sklenil Iskrić.»Če moraš izbrati, izberi upanje! Upanje za ves svet, ki je Indiji kot družina, za vse naše brate, sestre in prijatelje v Sloveniji. Naj sporočila upanja, ki jih v modro nebo leta 2021 nosijo leteči zmaji, prinesejo svet brez katastrof, brez pandemij in onesnaženosti; svet, ki bo bolj zdrav in čistejši za vse nas,« pa je sklenila veleposlanica.