Zmajevi mladički v Postojnski jami

Treking skozi tri jame

Modrijanova domačija ob Pivki FOTO: Arhiv Postojnske Jame

Prenovljeni hotel FOTO: PrimoŽ Hieng

Mlinarska tradicija

Skrivni prostori FOTO: PrimoŽ Hieng

Navdušeni otroci v Vivariju FOTO: Arhiv Postojnske Jame

50-odstotni popust za ogled vseh znamenitosti imajo koristniki bonov.

Epidemija koronavirusa je močno prizadela tudi Postojnsko jamo, zato zdaj želijo vse dejavnosti, tudi zaradi unovčevanja turističnih bonov, še bolj približati domačim gostom. Do konca leta so štirje meseci in marsikdo se še ni odločil, kam bo odšel z vavčerjem, čeprav samo za podaljšan konec tedna.Kot pravijo v Postojnski jami, so se po dveh mesecih, ko je bila jama zaprta za obiskovalce, odločili, da domačemu gostu poleg vseh dobro znanih aktivnosti, kot sta jama z legendarnim vlakcem in ogled najbolj znanih človeških ribic na svetu, ponudijo številne zanimivosti, za katere morda sploh ne vedo. Kar 11 jih je v parku.»Običajno gostje poznajo samo Postojnsko jamo in Predjamski grad,« poudarjajo v Postojni. »A tu je še veliko drugega, kar vključujejo naši paketi za bone – od ogleda tajnih prostorov, ki so bolj primerni za odrasle, do Vivarija in Expa, ki sta namenjena pretežno otrokom in družinam. Letošnja novost je tudi VIP-srečanje z zmajevimi mladički, tako lahko med prvimi spoznate mladičke človeške ribice iz slavnega zmajevega legla 2016 in se sprehodite po doslej zaprtih Malih jamah, kjer opazujete jamsko zlato, srebro in bisere. Za vse ljubitelje aktivnih počitnic je tu tudi treking skozi tri jame – Postojnsko, Črno in Pivko jamo. Predstavljamo še muzej 1. svetovne vojne v Predjami Stara dama, kar je v resnici letošnja novost. Odprli smo ga po koronaobdobju, točneje 1. junija.«V sprejemnem centru Predjamskega gradu je urejen muzej Stara dama, ki ga sestavljata dve zbirki: 1. svetovna vojna – soška fronta ter lovska zbirka. Poleg bogate srednjeveške kulture v zapuščino teh krajev spada tudi burno vojno dogajanje, saj je bila Postojna v času prve svetovne vihre pomembno vojaško središče, kjer je imel štab poveljnik soške fronte. Razstavljeni predmeti so plod dolgoletnega zbiranja in so svojevrsten spomin na vojake vseh narodov, ki so umrli na skalnatih bojiščih nad Sočo, pomenijo pa tudi spoštovanje miru, ki ga imamo danes.V mirnodobnem času imajo tukaj stoletja dolgo tradicijo različnih oblik lova, od polharstva in nastavljanja pasti do lova s puško, saj je to našim prednikom pravzaprav omogočalo preživetje. Lovska zbirka predstavlja različne oblike lova, razstavljene so številne gozdne živali, ki živijo v lokalnem okolju – od ptic, srnjadi, divjih mačk do volka in medveda. Veliko izvemo tudi o delu lovcev, varuhov gozdov in življenja v njem. Del zbirke je namenjen različni opremi – preži, pastem, rogovom, puškam in drugim pripomočkom, med katerimi so zelo stari in redki predmeti.Muzej Stara dama je odprt vse leto in se prilagaja urniku Predjamskega gradu. V sprejemnem prostoru in pred njim lahko posedite ob toplih ali hladnih napitkih in prigrizkih, v notranjosti pa kupite ličen spominek. Vstopnina je vključena v ceno ogleda Predjamskega gradu.»Nedaleč od Hotela Jama je prav v osrčju Parka Postojnska jama še en biser, ki se imenuje Modrijanova domačija,« opozarjajo v družbi Postojnska jama. »Po ogledu jame se boste lahko podali še po sledeh mlinarske tradicije, kjer boste spoznali Spodnji ali Modrijanov mlin na Pivki, stanovanjsko poslopje in žago venecijanko. Modrijanova domačija leži malo pred ponorom reke Pivke. Mlin, katerega kolesa se tu vrtijo že pet stoletij, velja za pravi etnološki biser. S pomočjo električne energije je bil spet vzpostavljen mehanizem, ki poganja mlinski kamen. V pritličju Modrijanove domačije je restavracija s posebnostmi domače kuhinje, v senčnem vrtu pa postrežejo z dobrotami z žara.«Zanimivosti je torej toliko, da si jih obiskovalci Postojnske jame v enem dnevu ne bodo mogli ogledati. Za prijeten počitek ne bo treba daleč, saj bodo za spanje poskrbeli v legendarnem Hotelu Jama. »Za koriščenje turističnih bonov smo za domače goste pripravili res lepo in ugodno ponudbo. Če so domači gostje doslej govorili, da je Postojnska jama draga, zdaj tega ne morejo več reči, saj imajo vsi koristniki bonov v našem Hotelu Jama kar 50-odstotni popust za ogled vseh znamenitosti,« so še povedali v Parku Postojnska jama.