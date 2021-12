Zmajar Toni leti s pticami

Motorna padala oziroma zmaji, kot jim pravimo, postajajo vedno bolj zanimiva za navadne smrtnike, posebno po tem, ko so bili postavljeni številni svetovni rekordi. Pred nedavnim višinski nekaj čez sedem kilometrov. O tem fenomenu smo govorili s 25-letnim Tonijem Konradom, ljubiteljem adrenalina iz Malne pri Jurovskem Dolu, ki se ukvarja s foto- ter videoprodukcijo in kakopak z zmajarstvom. Pravi, da je v zraku treba biti ves čas previden.FOTO: Marko Pigac/mp »Sprva sem imel predsodke, da bi sam šel v zrak, saj že vrsto let vozim dron. A ko prideš do situacije, da bi lahko šel v nebo k...