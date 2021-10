Zmagoviti stol nosi slovensko ime (FOTO)

Pester nabor dogodkov, vpetih v večdnevni, že deveti Festival lesa, ki ga od leta 2012 v oktobru pripravljajo v Kočevju, je po lanski digitalni različici zasijal kot nekdaj. Letos je namreč zapoved zaradi koronavirusa nekoliko drugačna in je festival omogočil kar pester nabor dogodkov, od strokovnih do praktičnih, z mednarodno odmevnim natečajem za prastol 2021, je ob začetku dejala Meta Kamšek, pobudnica festivala in vsa leta njegova koordinatorka. Korenine je pognal pred osmimi leti, po obnovi v požaru pogorele srednje šole in večje lesarske delavnice v njej, Kamškova, ki je bila takrat ravnateljica Gimnazije in Srednje šole Kočevje, je zmogla nekoliko drugače spodbuditi promocijo lesa in tako pritegniti osmošolce za vpis v lesarski oddelek srednje šole, ki je (skoraj) usahnil.

Nagrajeni prastoli

Po drugi strani festival poskuša vsa ta leta poglobiti vedenje o gozdu, še posebno o njegovih bolj kot ne spregledanih uporabnih produktih. Trdijo, da bi se morali osredotočiti na lokalno lesno ekonomijo, ki bi morala postati temelj slovenskega gospodarstva. In ravno tu zasijejo dogodki prihodnosti, kot je ta festival in kjer se misel in dialog namenita lokalnim gozdovom, lesu in lesnim izdelkom.

Igrača za tehnične veščine

Del prihodnosti so tudi vsako leto novi produkti z mednarodnega natečaja Prastol. Letos je imela sedemčlanska žirija, ki jo je vodila Mojca Pereš, arhitektka, sicer docentka na fakulteti za dizajn iz Trzina, polne roke dela. Prvič je bil natečaj objavljen na globalni platformi Designboom. Prejeli so kar 72 predlogov iz 29 držav. Šestčlanska strokovna žirija je kot najboljše izbrala trojico iz čezoceanskih držav.

29 držav je sodelovalo.

Stol s slovenskim imenom Upanje je ustvaril Anshul Prajapati iz Indije in zasedel prvo mesto. Za njim je uvrščen Peter Jolyon iz Kanade z zložljivim stolom Fael, stol Mindcraft je kot tretjega najboljšega ustvaril John Elmar Ravidas Bebelone s Filipinov.

»Želim si, da bi bil ta stol blizu Slovencem, zato sem izbral slovensko ime Upanje, in ne denimo angleškega,« je v videonagovoru poudaril Prajapati. Češnja na torti uvodnega dogodka, ki ga pripravljata Zadruga Festival lesa in Občina Kočevje, je bila predstavitev osemčlanske ekipe, ki se podpisuje pod zaključni projekt igrače Nika Kralja, enega najpomembnejših industrijskih oblikovalcev druge polovice dvajsetega stoletja. Njegovi brezčasni stoli so mu zagotovili svetovno prepoznavnost, razvijal je tudi modularne pohištvene sisteme in uporabne izdelke. Leta 1976 pa je zasnoval leseno konstrukcijsko igračo, ki naj bi pri mladih ustvarjala in krepila tehnične veščine, vendar nikoli ni šla v proizvodnjo.

Ekipa, ki je odgovorna za oživitev ideje in igrače. Fotografije: Milan Glavonjić

»V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, kjer skrbijo za Kraljevo zapuščino, so se zavedali potenciala te igrače in nam, še v času, ko sem bila ravnateljica, ponudili, da bi izdelali prototip. Danes je ta končno pred nami, vami, pod imenom Konstrukta,« je razložila Meta Kamšek.

Izdelujejo jih v delavnici Bojana in Aleksandra Zajca iz Sodražice. Produkt je povezal Zadrugo Festival lesa in Rokodelsko zadrugo Sodražica IN SITU, kar je bila podlaga tudi za ustanovitev konzorcija Gozdno-lesne verige (Les, gozd, oblikovanje) oziroma Les Go, tudi z namenom povečanja dodane vrednosti izdelkom in ustvarjanja novih delovnih mest.