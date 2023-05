Zmagovalka iz smrekovih vršičkov, kopriv in čemaža

V soboto se je v Ajdovščini odvijal Pašta Fešta, festival testenin, ki je privabil številne ljubitelje testeninskih jedi z vseh koncev Slovenije. Kulinarične čarovnije sta spremljala pester animacijski program in zabava, ki je čudovito zaokrožila lep pomladni dan.

Iztok Gustinčič je šaljivo povezoval festival testenin, nekaj skrivnosti o kuhi mu je razkril vrhunski chef Matjaž Cotič.

Svetovni podprvak v kuhanju testenin chef Matjaž Cotič, član slovenske mladinske kuharske reprezentance Matija Cotič, zmagovalka Masterchefa Sara Rutar ter drugi vrhunski kuharji so obiskovalcem ponudili kakovostno pašto, združeno z bogatimi okusi sveta.

Pašto je za obiskovalce pripravljala tudi vedno nasmejana Sara Rutar, zmagovalka oddaje MasterChef.

Za najboljšo pašto leta 2023 so obiskovalci izbrali jed Julijane Krapež, ki je javnosti znana iz oddaje Gostilna išče šefa, v kateri se je prebila do finala. Trenutno pa s svojim bogatim kuharskim znanjem ustvarja izjemne krožnike v restavraciji Strelec, nagrajeni z Michelinovo zvezdico. In kaj je pripravila? Čisto posebne testenine s pestom iz smrekovih vršičkov, kopriv in čemaža. Organizatorji so poskrbeli tudi za najmlajše obiskovalce. Na posebnem otroškem kotičku so lahko ustvarjali, se igrali in spoznavali čarobni svet testenin.

Čeprav slavi po svojih sladicah, Karim Merdjadi uživa tudi v pripravi jedi iz testenin.

Posebnost letošnjega festivala je bilo finalno tekmovanje osnovnošolskih ekip za naziv mladi mlinochefi. V predtekmovanjih, ki so potekala aprila in maja, se je pomerilo 11 ekip, strokovna komisija priznanih chefov in strokovnjakov je nato izbrala dve najboljši: Šturski gurmanki iz OŠ Šturje Ajdovščina in Briški duo iz OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, ki je na koncu odnesel naziv mladi mlinochefi. Tretjo ekipo, ki se je uvrstila v finale, je izbralo občinstvo preko družbenih omrežij Činčile iz OŠ Kanal ob Soči.

Da za kulinarično prihodnost Slovenije ni strahu, dokazuje mlada moč iz OŠ Alojza Gradnika Dobrovo.

Dogajanje na festivalu je povezoval Iztok Gustinčič, skupina Ne joči pevec pa je s harmoniko v ritmu rock'n'rolla skrbela za glasbeno spremljavo.

Jed Julijane Krapež so izbrali za naj pašto.