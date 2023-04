Zmago Jelinčič pripravljen na vse: kupil si je rdečo in 'plavo' žarnico

Opoldne bo pred poslopjem parlamenta v Ljubljani drugi protestni shod kmetov v zadnjem mesecu dni. Predstavniki kmetijskih organizacij pričakujejo udeležbo iz vse Slovenije, nekateri kmetje bodo pred DZ prispeli tudi s traktorji. Pred protestnim shodom kmetov pa je te dni razburila objava na družbenem omrežju, da je enega od kmetov obiskala policija in ga spraševala, ali se namerava protesta udeležiti. Mnogi pravijo, da to daje vtis zastraševanja, zaskrbljeni so bili tudi nevladniki, policija pa pravi, da je zbiranje obvestil običajna praksa za zagotavljanje varnosti in ne ustrahovanje.

Nad delovanjem policije se je pridušal tudi nekdanji poslanec SNS Zmago Jelinčič, ki je zbiranje obvestil policije pred shodom »z namenom zagotavljanja varnosti« označil za »nedopovedljive neumnosti«.

Nabavil si je dve žarnici

»To se ni dogajalo že vsaj 50 let v Sloveniji. Ampak, kaj je rekla generalna policijska uprava? Rekli so, da je to standardni postopek. Kaj to pomeni? Da nas bodo začeli po cesti loviti in spraševati, kaj mislimo. George Orwell je to napisal v svoji knjigi in smo že prišli do tega,« je na twitter posnetku dejal Jelinčič.

Dodal je, da si je sam že kupil dve žarnici. »Eno rdečo in eno 'plavo' in ju bo montiral. Če me ni doma, bom prižgal rdečo luč, da bodo policisti vedeli, da nima smisla, da hodijo k meni spraševat, kam bom šel danes. Če bom imel 'plavo', bom pa napisal, pridite, bodite dobrodošli in še kavo vam bom skuhal.«