Zmago Jelinčič Plemeniti zgrožen nad novo uredbo EU: »Zdaj boste lahko v kruhu jedli zmlete črve«

Evropska komisija je sprejela uredbo, s katero je odobrila za dajanje na trg v Uniji prah iz celih ličink Tenebrio molitor (mokar), obdelanega z UV žarki, kot novega živila.

Novo živilo je prah, pridobljen iz celih, toplotno obdelanih in mletih ličink Tenebrio molitor (mokar), obdelan z ultravijolično svetlobo UVB. Izraz 'mokar' se nanaša na ličinko Tenebrio molitor, ki je vrsta žuželk iz družine Tenebrionidae (črnivci).

Prah iz celih ličink mokarja, obdelan z UV žarki, kadar se uporablja v kruhu in štručkah, pogačah, proizvodih na osnovi testenin, predelanih proizvodih iz krompirja, siru in sirnih izdelkih ter sadnih in zelenjavnih kompotih, namenjenih splošni populaciji, izpolnjuje pogoje za dajanje na trg v skladu s členom 12(1) Uredbe (EU) 2015/2283. Evropska agencija za varnost hrane je ugotovila, da je prah iz celih ličink mokarja, obdelan z UV žarki, varen pod predlaganimi pogoji uporabe in pri predlaganih ravneh uporabe.

Žuželke so hranljive in bogate z beljakovinami ...

»Ljudje v EU lahko izbirajo, kaj bodo jedli, in nihče jih ne sili, da bi jedli žuželke ali črve,« so po poročanju dpa sporočili iz Evropske komisije. Za to obliko hrane obstajajo jasna pravila in informacije, so dodali. Preden jo je dovoljeno dati na trg, mora biti podvržena zelo strogim znanstvenim testom.

Zaenkrat so potrošniki precej skeptični glede uporabe žuželk v prehrani. Glede na reprezentativno spletno anketo, ki jo je naročil proizvajalec hrane in hrane za domače živali Heristo, imajo nekaj večjih zadržkov predvsem starejši anketiranci.

Žuželke veljajo za hranljive in bogate z beljakovinami ter so del običajne kuhinje v mnogih državah. Prispevajo lahko tudi k trajnostni prehrani, saj jih je mogoče vzrejati na razmeroma gospodaren način. Vendar pa lahko obstajajo tveganja za alergike.

Oglasil se je prvak SNS

Uredba je ujezila Zmaga Jelinčiča Plemenitega, ki je na družbenem omrežju X s sledilci ob videu delil zapis: »Od jutri 10. februarja 2025 naprej boste lahko po Uredbi EU 2025/89, v jutranjih rogljičkih jedli, mokastega črva (Tenebrio molitor). Ta uredba, ki je zavezujoča za vse države članice EU, dovoljuje uporabo obdelanega prahu mokastega črva v naslednjih proizvodih: - Kruh in pecivo - Testenine - Sir in sirni izdelki - Marmelade in sadni kompoti Pa dober tek!«

