Ne boste verjeli, koliko hoče Zmago Jelinčič Plemeniti za ogromno vilo

Da nekdanji poslanec državnega zbora in predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti želi prodati hišo na Bleiweisovi cesti v Ljubljani, smo že pred časom poročali tukaj.

Zdaj je uradno, na portalu Neremičnine smo zasledili oglas:

»Na Bleiweisovi cesti v Ljubljani v bližini centra, prodamo novejšo vilo zgrajeno leta 2004 v štirih etažah (K+P+N+M), v izmeri 426, 67 m2 (dodatno še garaža v sklopu kletne etaže v izmeri 39,50 m2).

Zmago Jelinčič Plemeniti prodaja hišo v centru prestolnice. FOTO: Zaslonski posnetek, Nepremičnine.net

Tlorisi po etažah so sodobni, odprti in nudijo veliko možnosti uporabe. Vasaka etaža, razen kletne, ima tudi večjo teraso. Prodaja se z nekaj opreme (dve večji sejni mizi, vgradne vitrine z neprebojnimi stekli, ipd...) ali po dogovoru. Talne obloge so v lesu in keramiki. V objektu je tudi manjše tovorno dvigalo. Prostori so svetli, saj ima zgradba precej steklenih površin. Cena : okoli 2.950.000 evrov.«

Veliko vprašanje

Mu bo nepremičnino, ki stoji med železniško progo in prometno cesto, uspelo prodati in iztržiti skoraj tri milijone evrov, je veliko vprašanje, saj je namreč po prostorskih načrtih Mestne občine Ljubljana (MOL) predvidena gradnja ceste čez parcelo in posledično rušenje hiše.

