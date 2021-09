Zmago Jelinčič Plemeniti obračunal s poslancem

Poslanci so včeraj v državnem zboru zavrnili popravke zakona o varstvu javnega reda in miru. Koaliciji je s tistimi, ki z njo sodelujejo, za podporo uspelo zbrati 43 glasov. Nasprotniki so imeli enega več in zakon je padel.



Po dogodku se je oglasil poslanec SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, ki z vlado sodeluje. Zapisal je: »Poslanec italijanske manjšine #FeliceŽiža se ni izneveril zgodovinskim dejstvom, da Italijanom ni mogoče zaupati. Tudi danes je glasoval v nasprotju s podpisanim dogovorom z vlado. #zakon #jrm #kazen #zaljenje«



Poslanec Jelinčič zagotovo ve, da poslanci (lahko) glasujejo tudi po svoji vesti ...

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: