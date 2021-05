Zmago Jelinčič izumil novo besedo "Žnje": preberite, kaj pomeni

»Glede na to da Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU izumlja in popravlja določene slovenske besede predlagam, da se loti te rabote v širši obliki,« predlog Znanstvenoraziskovalnemu centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti začenja vodja SNS, poslanec, Zmago Jelinčič Plemeniti.



Izpostavlja, da je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) mogoče najti besedi oljčno olje in zakonodaja, zato predlaga nekatere druge podobne izpeljanke. Če je namesto olivno olje oljčno olje, naj bo potem namesto jabolčnega kisa jablanin kis, saj da je to logična povezava, pravi Jelinčič. Izpostavlja, da smo po srbohrvaškem vzoru iz besede zakonodavstvo izpeljali besedo zakonodaja, namesto da bi bilo zakonje, predlaga še, da hribovje postane hribovezje – povezani hribi.



»Mislim, da vam bo ob takšnem številu strokovnjakov za slovenski jezik, ki jih premorete na inštitutu, ne bo težko najti ustreznih zamenjav za različne besede, kot so na primer leposlovje, grbslovje in še kakšna,« sporoča Jelinčič.



A tu se ni ustavil.



Predlagal je še, da se uvede beseda Žnje, ki predstavlja, tako piše Jelinčič v predlogu, mitološka bitja Istre in Dalmacije: »V ljudskem govoru se opisujejo kot demoni seksa, ki napadajo moške in jim obsedajo dušo in telo.«



Zakaj ravno to besedo? Ker da jo velikokrat omenjajo hrvaški pevci, ki jih redno vrtijo na znanem slovenskem radiju. Izpostavil je Alena Vitasoviča in pokojnega Oliverja Dragojevića. Prvi da poje »Ja ne morem više tako, ja ne morem bez Žnje*«, drugi pa »Cilega života moje tilo jebe Žnje**«.



* Ne morem tako, ne morem brez Žnje.

** Celo moje življenje je moje telo brez (se onegavi z) Žnje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: