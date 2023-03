Projekt prenove Plečnikovega stadiona, kakršnega si je ob podpori Mestne občine Ljubljana in Olimpijskega komiteja Slovenije zamislil podjetnik Joc Pečečnik kot glavni lastnik večine zemljišč in spomeniško zaščitenih objektov na stadionu, postaja neizvedljiv. Višje sodišče je namreč pritrdilo prvostopenjskemu sodišču, da so vrtički na severni strani stadiona last stanovalcev Fondovih blokov kot pripadajoče zemljišče in ne last Mestne občine Ljubljana (MOL). Sodba je pravnomočna, občina pa jo lahko zdaj izpodbija le še z izrednim pravnim sredstvom, to je revizijo postopka na vrhovnem sodišču. ...