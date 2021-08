Zmaga Jakobsena na rojstni dan, pred Rogličem le še pet etap

Etapa bo drugem prostem dnevu na dirki po Španiji pričakovano ni prinesla večjih pretresov. Večina kolesarjev je še zadnjič pred zaključkom dirke konec tedna pedala vrtela v glavnini in skozi cilj prišli v strnjeni skupini. Šestnajsto etapo je dobil Nizozemec Fabio Jakobsen, Primož Roglič pa v skupnem seštevku ostaja na tretjem mestu.



Član ekipe Deceuninck - Quick Step je zabeležil tretjo etapno zmago na Vuelti in tako obeležil svoj 25. rojstni dan. Slavil je v sprintu po 180 kilometrih od Lareda do Santa Cruz de Bezane pri Santanderju. Drugi je bil Belgijec Jordi Meeus (Bora Hansgrohe), tretji pa Italijan Matteo Trentin (UAE-Team Emirates).



Jan Tratnik (Bahrain Victorius) se je skozi cilj pripeljal kot 19., Primož Roglič (Jumbo Visma) je bil 39., Luka Mezgec (Team BikeExchange) 96., Jan Polanc (UAE-Team Emirates) pa 120.



V skupni razvrstitvi ima Norvežan Odd Christian Eiking (Intermarche-Wanty-Gobert) 54 sekund prednosti pred Francozom Guillaumom Martinom (Cofidis) in minuto ter 36 sekund pred Rogličem. Odločitev v zadnjih etapah Odločitev o skupnem zmagovalcu dirke - branilec zadnjih dveh naslovov je olimpijski prvak v kronometru iz Kisovca pri Zagorju ob Savi - bo padla v zadnjih petih etapah na severu Španije.



V sredo kolesarje čakajo trije izjemni vzponi. Najprej Alto de Hortiguera (5,3 km s povprečnim naklonom 4,7%), nato Collada Llomena (7,6 km s povprečjem 9,3% in odseki s 14% naklonom), za konec pa še 12,5 kilometrski vzpon na Lagos de Covadonga, ki vključuje dele z 18% naklonom.



V četrtek sledi kraljevska etapa z novimi tremi vzponi in zaključkom na Alto D'El Gamoniteiru, ki so ga organizatorji poimenovali dragulj 76. dirke po Španiji. Gre za 15 kilometrski vzpon s povprečnim desetodstotnim naklonom in to potem, ko bodo kolesarji že prečkali San Lorenzo (9,9 km, 8,6%), La Cobertoria (7,9 km, 8,6%) in El Cordal (12,2 km, 3,8%).



Dirka po Španiji se bo končala v nedeljo - pred tem udeležence čakata še dve relativno gorski etapi, a manj zahtevni kot prejšnji dve - s 33,7 kilometrov dolgim kronometrom. Prva polovica je stalni vzpon, sledi nekaj kilometrov spusta, nato pa tehnično izpeljan zaključek z naklonom, ki bi moral ustrezati slovenskemu zvezdniku in prvemu favoritu zadnjega tedna.

