Zlorabil me je očetov prijatelj, imel je hčerki mojih let

»Za mizo sem se učila. Sedel je k meni in me spraševal to in ono, takoj sem se zavedala, da je preblizu, in sem se umikala. Nenadoma me je zgrabil in silovito poljubil. Zaprlo mi je sapo, nisem mogla dihati ...« Preberite izpoved naše bralke na onaplus.si