Razvpiti župan ima dovolj: Poscali in pobruhali in zalili so mi avto (FOTO)

Župan Radencevki je del krajanov razburil s poskusom preimenovanja Titove ceste, se je obupan oglasil na facebooku. Kot je zapisal, je bil ta teden verbalno napaden, ko se je odzval na klic vodje nogometne šole in zaradi težav z delovno ograjo prišel na igrišče. »V Radencih očitno postajam nezaželen. Vse glasnejši so tisti, ki so vodili občino 20 let. Na žalost je Titova cesta samo izgovor. Verjetno je lahko dobiti podpornike, ki Tita razumejo kot božanstvo. S tem nekaterim dajejo voljo za politični preobrat nazaj – tako kot je bilo.«Kot je še razkril župan, so se nepridipravi prejšnji teden spravili na njegov avto. »Prejšnji teden so mi poscali in pobruhali avto, na koncu pa ga še zalili s pivom, in sicer na parkirišči športnega centra, medtem ko sem imel pogovor z občani na Murskem Vrhu. Peljal me je podžupan, avto je ostal na parkirišču. Res mi je dovolj,« pripoveduje Leljak. Dejal je tudi, da je bil dogodku priča njegov sin.Konec oktobra je v Radencih napovedan referendum o obstoju Titove ceste. Leljak je napovedal, da bo odstopil, če takšno ime ulice ostane v njegovem kraju.{apester}5f42a1566be9288b93f1db1d {/apester}