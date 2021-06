Zlijte se z umetniškimi slikami

Bi deskali na morju?

Obiskovalci se stopijo z umetniškimi slikami v vlogi raziskovalcev, popotnikov, športnikov.

V družbi Pomurski sejem bi gotovo najraje pozabili leto 2020, saj so morali odpovedati vse sejemske prireditve, le nekaj manjših dogodkov jim je uspelo pripraviti. Tudi letos so pomladni del sejemskih prireditev odpovedali, upajo pa, da bosta poletje in jesen uspešnejša, ko bi radi poleg svojega največjega dogodka, Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, pripravili še mednarodni vojaški sejem Sobra in medicinski sejem Medical. Ob izteku maja je pomursko sejmišče vendarle zaživelo. V hali Pomurskega sejma so spet odprli 3D ART Muzej. Prvič so ga odprli konec septembra lani, a so ga zaradi epidemije kmalu morali zapreti zaradi ukrepov NIJZ.Avtorica, slikarkaje upodobila 13 tematik na kar 263 m2 likovnih površin. S posebno slikarsko tehniko je omogočila, da se obiskovalci zlijejo z umetniškimi slikami v vlogi raziskovalcev, popotnikov, športnikov. Sredi motivike slovenskih pokrajin, naravnih in kulturnih znamenitosti bodo lahko posneli fotografije s tridimenzionalnim učinkom in jih že trenutek zatem delili s prijatelji.Podali se bodo v pravljični svet kraškega podzemlja, se v družbi kranjske čebele in metuljev povzpeli nad prepade slovenskih planin in po izvirni smeri osvojili Triglav. S prijatelji se bodo zabavali v mariborski Poštni ulici, v senci hobotnice bodo poležavali na plaži in nato jadrali na deski, nekaj previdnosti pred morskim psom ne bo odveč … Po morskih dogodivščinah bodo razprli krila sredi prekmurske ravnice, še v morju cvetočega maka. Uživali bodo v lepotah Prlekije in se prepustili galopu z lipicanci. Svoje moči bodo pomerili s kočevskim medvedom, ulovili kapitalnega soma in se pridružili podmladku v gnezdu štajerske kokoši.3D ART muzej je zanimiv za vse generacije, razveseljuje otroke iz vrtcev, šolsko mladino, dijake, študente, zaposlene in upokojence. V njem bodo dobrodošli posamezniki, pari, družine, družbe prijateljev in sodelavcev. Pomembno je le, da s sabo prinesete fotoaparat, pametni telefon in da pri obisku upoštevate navodila NIJZ. Cene vstopnic so simbolične, za odrasle tri evre, za otroke do 15 let dva evra, družinska stane sedem evrov, vstop za otroke do 5. leta in invalide je prost.Tamara Vogrin - Tara se z umetniškim ustvarjanjem aktivno ukvarja že od leta 1995. Njen opus obsega na stotine umetniških izdelkov, ki segajo od poslikav sten, keramike, tekstila, lesa, oljnih slik in akrilov na platnu, scenografij za prireditve do skulpture konja, narejene iz vinske trte, ter oblek vinskih kraljic Slovenije. Je avtorica številnih velikih poslikav na fasadah, med drugim na objektih Radgonskih goric, pripravila je veliko razstav.