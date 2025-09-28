Žlica nonina, zmaga pa vnukom (FOTO)

Društvo Dobra volja s Škofij je pripravilo tradicionalno prireditev Nonina žlica. Gre za priljubljeno kulinarično tekmovanje, na katerem ljubiteljske ekipe pripravljajo jedi, največkrat po receptih naših babic. Vzporedno z dogajanjem poteka pester kulturno-zabavni program z glasbo, delavnicami in drugim dogajanjem.

Danes s svinjino

Med udeleženci tekmovanja so običajno društva in upokojenci z različnih koncev Slovenije, letos pa so posebno pozornost pritegnili učenci OŠ Oskarja Kovačiča Škofije. Pokazali so, da mladi vse pogosteje in z veseljem poprimejo za kuhalnice ter znajo pripraviti okusne obroke babic na žlico. Mladi kuharji so se odločili za pripravo bobičev, preproste enolončnice oziroma mineštre, ki je bila nekoč jed skromnejših gospodinjstev in pogosto brez mesa. Danes pa so primorski oziroma istrski bobiči prava kulinarična poslastica. Najraje jih pripravijo s prekajeno svinjino, panceto ali koščki pršuta, dodajo pa še krompir, paradižnik, mlado koruzo, fižol, korenček, česen ter zelišča, kot so peteršilj, majaron in lovor.

Enbot je bilo vsega malo, ma je blo dobro!

Po dveh urah kuhanja, mešanja in dodajanja začimb je komisija sedmih naključno izbranih okuševalcev poskusila vse jedi. Najbolj so jih prepričali prav bobiči sedmošolcev s Škofij. »Zmaga jim pomeni potrditev, da znajo odlično sodelovati, ustvarjati, pri tem pa ne pozabijo na najpomembnejšo sestavino – ljubezen do kuhanja,« je ob uspehu ponosno povedala ravnateljica Eneja Baloh. Mladi so se dosledno držali recepta in obiskovalcem predstavili jed ter njene sestavine. Posebno pohvalo so si zaslužili tudi za privlačno stojnico. Ob njej so obiskovalce razveseljevali istrski pregovori o hrani, kot so: Danes se bo jelo z veliko žlico, Glad je narbulši kuhar in Enbot je bilo vsega malo, ma je blo dobro.