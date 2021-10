Zlatko spet udaril: Zato bom še naprej protestiral proti Janši (VIDEO)

Razvpiti protestnik in glasbenik Zlatan Čordić - Zlatko je potem, ko je javnosti razkril, kako je bilo med obiskom banke z mamo, spet udaril. Tako je objavil posnetek, kjer je podrobno razložil, zakaj protestira proti vladi Janeza Janše.

Zakaj je Zlatko te dni ogorčen in šokiran?

Dotaknil se je tudi očitkov, da naj bi utajeval davke. Pravi, da je pri njemu vse transparentno. Zlatko ni mogel mimo zadnje afere »glupi davki« v katero se je zapletel minister Andrej Vizjak. Moti ga to, da je na televiziji vse skupaj komentiral kot, kaj pa je to takega.

Razjezile so ga tudi okoliščine, v katerih je bila odpuščena mikrobiologinja dr. Metka Paragi, ki je opozorila na neustreznost hitrih testov Majbert Pharm.

»Vsi, ki ne protestirate, kaj čakate,« se sprašuje Zlatko, ki pravi, da sicer zaupa stroki, a ob dejstvu, da je priznana strokovnjakinja ostala brez službe, ko je opozorila na napake, ne more biti tiho.

Dodal je še, da se še zdaleč se ni ustavil in da bo s svojim bojem nadaljeval in da bo protestiral tako ob sredah in petkih.