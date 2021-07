Višje sodišče v Ljubljani je 13. maja potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča z januarja 2020, po kateri mora država najbolj znani slovenski deložiranki Zlatki Olah plačati 57.680 evrov, povrniti pravdne stroške, ki so nanesli več kot tri tisoč evrov, in obresti v višini okoli 18 tisočakov, stranski intervenient izvršitelj Franko Slavec pa ji mora plačati dobrih 2200 evrov, ker je skupaj z državo izgubil pravdo. Zlatka Olah in njen pooblaščenec Nikica Kljajić FOTO: Dejan JavornikSodba je pravnomočna, v 15 dneh ji morajo nakazati približno 82.000 evrov. Pritožba države na prvostopenjsko sodbo ...